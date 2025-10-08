Разделы

Вклад в ПСБ можно будет открыть на «Банки.ру»

ПСБ и финансовый маркетплейс «Банки.ру» в рамках форума инновационных финансовых технологий «Финополис» 2025 заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие технологических форматов банковского обслуживания населения. Документ подписали Алексей Щавелев, старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ, и Роман Халанский, генеральный директор «Банки.ру».

Вклады и счета открыть будет проще

Соглашение предусматривает совместное развитие технологий по открытию вкладов и накопительных счетов ПСБ, которые пользователи смогут полностью дистанционно открыть на «Банки.ру». Сотрудничество с ведущим финансовым маркетплейсом станет важным шагом в повышении доступности продуктов ПСБ для жителей всех российских регионов.

«Соглашение поможет повысить доступность наших банковских продуктов. На фоне современной экономической конъюнктуры вклады и накопительные счета пользуются стабильно высоким спросом у населения. Цифровая экспертиза ПСБ и современные технологические решения маркетплейсов позволяют внедрять передовые решения, благодаря которым у клиентов появляется круглосуточный дистанционный доступ к востребованным розничным продуктам без обращения в банк в любой точке нашей страны», — сказал Алексей Щавелев.

photogenica-phx13249866.webp

© Rangizzz / Фотобанк Фотодженика
ПСБ и Банки.ру развивают сотрудничество по созданию технологических форматов банковского обслуживания

«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии сервиса. Мы высоко ценим готовность ПСБ к сложным интеграциям, такой подход позволяет вместе вывести пользовательский опыт на качественно новый уровень. В результате клиенты получают не просто еще один банк в списке, а бесшовный и технологичный процесс покупки финансовых продуктов одного из лидеров рынка», — отметил Роман Халанский.

