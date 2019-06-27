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Riverbed SteelCentral OPNET Cascade NEOP Riverbed SteelCentral AppInternals Riverbed AppResponse Xpert

Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.06.2019 Orange Business Services запустил услугу по оценке эффективности работы пользовательских устройств и корпоративных приложений 2
06.06.2019 «Техносерв» обеспечил бесперебойность оказания услуг«Ингосстраха» 2
30.10.2018 Riverbed представила решение для цифрового взаимодействия 8
13.03.2017 Riverbed — лидер «магического квадранта» Gartner в сегменте мониторинга и диагностики производительности сети 4
28.02.2017 Riverbed представила новое семейство продуктов для рынка сервис-провайдеров 1
15.02.2017 Riverbed расширила возможности SD-WAN-решения SteelConnect для облачных сетей 1
09.02.2017 Riverbed представила решение для подключения к облачным сетям Microsoft Azure в «в один клик» 1
07.02.2017 «Промсвязьбанк» при участии «Техносерв» внедрил новую систему мониторинга приложений банка 3
26.01.2017 Maersk Line реализует стратегию цифровизации с помощью решения Riverbed SteelCentral 2
07.11.2016 Как управлять терпением пользователей? 1
20.10.2016 Новый Riverbed SteelCentral обеспечит мониторинг производительности приложений, унифицированных коммуникаций и конечных пользователей 13
29.09.2016 Как повысить эффективность информационной безопасности легко и быстро 2
14.09.2016 Riverbed представила новые программно-управляемые решения для цифровой трансформации бизнеса 4
09.08.2016 Исследование Riverbed: 85% компаний будут тщательнее следить за производительностью сети и приложений во время Олимпийских игр 3
01.06.2016 Riverbed Technology попала в лидеры «магического квадранта» Gartner по WAN-оптимизации 1
26.05.2016 Riverbed объявила о выходе нового программно-определяемого решения SD-WAN для облачных сред 1
19.05.2016 Riverbed представила платформу SteelCentral c расширенной поддержкой облачных сред 9
10.03.2016 Riverbed SteelFusion получил поддержку Microsoft Azure и Amazon Web Services 1
15.02.2016 Riverbed SteelCentral вновь признан лидером «магического квадранта» Gartner 2
29.10.2015 Riverbed Technology: Когда нужны инвестиции в управление производительностью приложений 1
05.08.2015 Microsoft сертифицировала Riverbed SteelCentral AppInternals 10 для мониторинга и диагностики Azure 5
28.07.2015 Riverbed Technology поможет оптимизировать работу в гибридной среде 2
06.07.2015 Riverbed Technology представила SteelCentral AppInternals 10 для мониторинга работы приложений в гибридной среде 7
23.12.2014 «Полюс Золото» вместе с «Крок» оптимизировала трафик на базе решений Riverbed Technology 2
17.11.2014 Riverbed Technology полное решение по оптимизации производительности любого приложения в гибридной среде 4
22.08.2014 Александр Стулов - Наши решения снимают ограничения с территориально-распределенных сетей 1
19.06.2013 «Зарубежнефть» модернизировала сетевую инфраструктуру с помощью «Ай-Теко» 1
09.04.2013 Riverbed выпустила унифицированный пакет программ для управления производительностью приложений 4
29.03.2013 Аэропорт Цюриха оптимизировал обслуживание клиентов с помощью решений Riverbed 2
14.03.2013 Riverbed представила новый инструментарий разработчика и онлайн-сообщество для ИТ- профессионалов 2
28.01.2013 Riverbed завершила приобретение поставщика APM-решений Opnet Technologies 3
06.11.2012 Riverbed приобретает Opnet Technologies 2
26.01.2010 Riverbed выпустила новую версию системы Cascade для управления сетевой производительностью 2
19.05.1999 MIL 3 представила пакет OPNET Modeler 6.0 для проверки QoS устройств передачи данных по ATM, Frame Relay и IP сетям 1
24.12.1998 HP пополняет набор функциональных возможностей OpenView 1
21.12.1998 Hewlett Packard выпускает новые версии модулей платформы системного менеджмента OpenView 1

Публикаций - 37, упоминаний - 103

Riverbed SteelCentral и организации, системы, технологии, персоны:

Riverbed Technology 115 34
Microsoft Corporation 25775 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
Крок - Croc 1964 4
Broadcom - VMware 2610 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
ESG - Enterprise Strategy Group 264 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
HPE - Juniper Networks 460 2
Открытые технологии 732 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 66 1
NetScout Systems - Network General 17 1
Cloud Networks - Облачные сети 45 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
NetApp - Network Appliance 667 1
SAP SE 5601 1
Dell EMC 5180 1
Cisco Systems 5372 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Fortinet 452 1
Red Hat 1378 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
Salesforce 498 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
F5 Networks 77 1
Palo Alto Networks 209 1
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 84 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 23 2
Simmons & Simmons 4 1
Газпром - Севернефтегазпром 15 1
Bakers Donelson 1 1
Flughafen Zürich - Zürich Airport - Аэропорт Цюрих - ИАТА: ZRH, ИКАО: LSZH 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Альфа-Банк 1979 1
Ингосстрах СПАО 478 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
LEGO 260 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
NPM - Network Performance Monitor - Управление производительностью приложений - NPMD - Network Performance Monitoring and Diagnostic - Мониторинг и диагностика производительности сети 88 9
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 7
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Пропускная способность - Bandwidth 1907 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 41 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 835 3
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Riverbed SteelHead 49 12
Riverbed SteelConnect 13 8
Riverbed SteelFusion 10 8
Riverbed Application Performance Platform - Riverbed Enterprise Application Management 10 7
Microsoft Azure 1526 7
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 2
Microsoft Windows 10 1938 2
Microsoft Windows 16882 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Office 365 1042 2
Microsoft Visual Studio 429 2
Riverbed Digital Performance 3 1
ПСБ PSB On-Line 17 1
Riverbed Service Delivery Platform 1 1
Riverbed Cloud-Ready Branch 1 1
Riverbed Interceptor 3 1
Riverbed NetProfiler 1 1
Riverbed Early Access Program 1 1
ПСБ PSB-Retail 39 1
Broadcom - VMware - Pivotal Cloud Foundry 11 1
CA Technologies - Computer Associates - CA Spectrum 10 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
Apple iPhone 6 4861 1
Red Hat OpenShift 169 1
Docker - Платформа распределённых приложений 543 1
Broadcom - VMware vSphere 614 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Fortinet SD-Branch 12 1
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
Avaya Aura 124 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Riverbed SaaS Accelerator 2 1
Стулов Александр 21 11
Sargent Mike - Сарджент Майк 5 5
O’Farrell Paul - О’Фаррелл Пол 5 4
Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 8 4
Притула Павел 33 1
Никитин Валерий 16 1
Серебряков Андрей 2 1
Никитенко Александр 2 1
Парфенов Константин 14 1
Феоктистов Владимир 2 1
Casemore Brad - Кэйсмор Брэд 2 1
Matz Trevor - Мэтц Тревор 1 1
Cohen Mark - Коэн Марк 4 1
Brady Paul - Брэди Пол 1 1
Green Jon - Грин Джон 2 1
Клепиков Алексей 121 1
Волков Владимир 69 1
Скворцов Феликс 6 1
Пилевский Александр 1 1
Овсянников Андрей 15 1
Врублевский Андрей 7 1
Mountford Paul - Монтфорд Пол 6 1
Долгов Василий 26 1
Jeremy Ross - Джереми Росс 1 1
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
Россия - Восточная Сибирь 309 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
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Visionary - Визионер - Визионерство 128 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 1
Средства производства 52 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Gartner - Гартнер 3658 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
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Создано именных указателей - 199231.
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