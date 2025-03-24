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Кирпичев Станислав
|24.03.2025
|Itglobal.com предоставил облачную инфраструктуру для международного ИИ-проекта Qoo.qa 1
|27.02.2015
|По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1
Кирпичев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8333 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
|Бифит - Bifit 84 1
|BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
|Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 18 1
|i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
|Шилов Сергей 91 1
|Шестаков Александр 38 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Новиков Александр 35 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Рудковский Михаил 7 1
|Пиляр Елена 22 1
|Скурятина Елена 20 1
|Кацоев Алексей 17 1
|Ломоносов Алексей 4 1
|Шилов Станислав 9 1
|Никушин Илья 8 1
|Чирков Георгий 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146477 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17583 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 1
|Азия - Азиатский регион 5575 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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