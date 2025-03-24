Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171550
ИКТ 13360
Организации 10484
Ведомства 1452
Ассоциации 987
Технологии 3407
Системы 25275
Персоны 73556
География 2779
Статьи 1512
Пресса 1202
ИАА 686
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2596
Мероприятия 847

Кирпичев Станислав


24.03.2025 Itglobal.com предоставил облачную инфраструктуру для международного ИИ-проекта Qoo.qa 1
27.02.2015 По интерфейсу встречают: как банки развивают ДБО? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кирпичев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

8333 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 1
Бифит - Bifit 84 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 18 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2831 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
ПСБ - Промсвязьбанк 861 1
ГПБ - Газпромбанк 1094 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7442 1
Visa International 1953 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 462 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1199 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 1
Умные платформы 1720 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24433 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 30 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12668 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28069 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15925 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8553 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6744 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51569 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1073 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7698 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 452 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11742 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3334 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17199 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12703 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 971 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1043 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5106 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2981 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 766 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4201 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1093 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2208 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2537 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11307 1
FinTech - HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 40 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1168 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 308 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 25 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5140 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 860 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21467 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14090 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 774 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
BSS CORREQTS Corporate 48 1
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 87 1
Шилов Сергей 91 1
Шестаков Александр 38 1
Кирьянова Александра 138 1
Новиков Александр 35 1
Евдокимов Максим 27 1
Рудковский Михаил 7 1
Пиляр Елена 22 1
Скурятина Елена 20 1
Кацоев Алексей 17 1
Ломоносов Алексей 4 1
Шилов Станислав 9 1
Никушин Илья 8 1
Чирков Георгий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146477 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17583 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43625 1
Азия - Азиатский регион 5575 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29553 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5831 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48581 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6226 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51766 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3585 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4504 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7918 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6784 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6464 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8169 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348682, в очереди разбора - 762358.
Создано именных указателей - 171550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще