Itglobal.com предоставил облачную инфраструктуру для международного ИИ-проекта Qoo.qa

Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) предоставил инфраструктуру для проекта Qoo.qa международной компании «Артконсьерж», разрабатывающей решения на основе искусственного интеллекта. Облако Itglobal.com обеспечивает хранение персональных данных российских клиентов проекта Qoo.qa в соответствии с законодательными требованиями.

«Артконсьерж» специализируется на автоматизации процессов в HR, маркетинге и рекламе, предлагая интеллектуальные ИТ-решения. Флагманский продукт – ИИ-рекрутер Qoo.qa – помогает бизнесу вести диалоги с соискателями на разных платформах, включая HH.RU, LinkedIn и Telegram. Решение уже успешно применяется крупными российскими и международными компаниями, включая организации из ОАЭ и Европы. Itglobal.com также использует Qoo.qa в собственных процессах рекрутинга.

Команда «Артконсьерж» рассматривала несколько крупных российских компаний в качестве облачного провайдера. Itglobal.com выделился благодаря возможности быстрого тестирования и оперативного запуска инфраструктуры. Процесс от первого обсуждения до полноценного старта проекта занял всего один день, включая подготовку документов и запуск в продуктивный режим.

«При выборе облачного провайдера для нас были важны несколько факторов: соответствие требованиям к хранению персональных данных и скорость развертывания инфраструктуры. Решающим критерием в пользу Itglobal.com стало международное присутствие компании. Развитая представительская сеть провайдера в разных странах открывает перспективы для дальнейшего сотрудничества. Дополнительно важным преимуществом является возможность проводить платежи в удобной валюте и юрисдикции, что особенно актуально для нашей работы на зарубежных рынках», – отметил Станислав Кирпичев, руководитель по развитию проекта Qoo.qa.

«Партнерство с ООО «Артконсьерж» демонстрирует нашу способность выступать надежным инфраструктурным партнером для компаний, ведущих бизнес в разных странах. Благодаря глобальному присутствию и локальным ресурсам в девяти регионах мира мы обеспечиваем гибкость и оперативность, помогая клиентам масштабироваться и адаптироваться к требованиям различных рынков. Мы рады поддерживать заказчиков в их амбициозных проектах и видим большие перспективы для дальнейшего сотрудничества», – отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

В дальнейшем «Артконсьерж» планирует использовать GPU провайдера Itglobal.com для развития собственных моделей искусственного интеллекта.