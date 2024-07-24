Исследование: Зависимость от ИИ - главная ИТ-тревога белорусов

Новое исследование, проведенное Международным агентством социальных и маркетинговых исследований (МАСМИ) в Белоруссии, выявило ключевые опасения белорусов в отношении искусственного интеллекта (ИИ) и показало, как они соотносятся с мировыми тенденциями. Об этом CNews сообщили представители МАСМИ.

Согласно данным исследования, главные опасения белорусов в отношении ИИ распределились следующим образом: зависимость людей от ИИ (21%); бесконтрольное развитие ИИ (19%); увеличение безработицы (18%); качество выдаваемых результатов (16%); скорость внедрения ИИ (12%).

Анастасия Печко, руководитель проектов МАСМИ в Белоруссии: «Наше исследование показывает, что белорусы осознают как потенциал, так и риски, связанные с развитием ИИ. Главная тревога – это возможная зависимость от технологии, что отражает глубокое понимание того, насколько сильно ИИ может изменить нашу жизнь».

Глобальные исследования показывают, что опасения белорусов во многом созвучны мировым трендам, но есть и интересные различия. Анализ международных данных позволяет поместить результаты белорусского исследования в более широкий контекст.

Этические проблемы, связанные с ИИ, вызывают серьезную озабоченность во всем мире. Согласно отчету Pew Research Center, 68% американцев обеспокоены этическими аспектами развития ИИ. В Беларуси этот вопрос менее выражен в списке основных тревог, что может указывать на необходимость более широкого обсуждения этических аспектов ИИ в обществе.

Страх потери рабочих мест из-за автоматизации – еще одна глобальная тенденция. Исследование Оксфордского университета показало, что 47% рабочих мест в США находятся под угрозой автоматизации. В Беларуси 18% респондентов обеспокоены увеличением безработицы из-за ИИ, что ниже глобального уровня тревоги. Это может свидетельствовать о более оптимистичном взгляде белорусов на свою способность адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Опасение белорусов о зависимости от ИИ (21%) соответствует глобальному тренду. Схожая ситуация наблюдается и с беспокойством о бесконтрольном развитии ИИ (19% в Беларуси), что соответствует данным AI Index Report, отмечающим это как одну из ключевых глобальных проблем в сфере ИИ.

Интересно отметить, что несмотря на опасения, интерес к использованию ИИ в Белоруссии соответствует мировым тенденциям. Это отражает глобальный тренд, где, несмотря на существующие тревоги, люди и компании активно внедряют ИИ-технологии, осознавая их потенциал для повышения эффективности и инноваций.

Исследование МАСМИ выявило интересный парадокс: несмотря на существующие опасения, белорусы проявляют значительный интерес к искусственному интеллекту и активно его внедряют в свою жизнь и работу.

Согласно полученным данным, 42% респондентов планируют использовать ИИ в ближайшем будущем. Из них 70% намерены применять ИИ для личных целей, а 54% — в рабочих целях. Эти показатели соответствуют глобальным трендам.

Однако исследование также выявило, что многие белорусы уже активно используют ИИ в своей повседневной жизни и профессиональной деятельности. 14% респондентов сообщили, что уже применяют ИИ в той или иной форме.

Среди тех, кто уже использует ИИ: 5% применяют его ежедневно; 3% обращаются к ИИ несколько раз в неделю; 3% используют ИИ несколько раз в месяц.

«Эти цифры показывают, что ИИ уже стал реальностью для значительной части белорусов, — сказала Анастасия Печко. — Мы видим, что люди не просто планируют, но уже активно внедряют ИИ в свою жизнь».

Основные сферы применения ИИ среди текущих пользователей: 51% используют ИИ для поиска необходимой информации; 36% применяют его для создания текстовых элементов; 16% используют в деловой переписке с коллегами и клиентами; 15% создают с помощью ИИ визуальные элементы; 14% используют для создания видео-контента.

Эти данные свидетельствуют о широком спектре применения ИИ в различных аспектах жизни и работы белорусов.

Важно отметить высокий уровень удовлетворенности среди пользователей ИИ: 42% полностью довольны результатами работы ИИ; 29% скорее довольны; 27% частично довольны.

«Высокий уровень удовлетворенности говорит о том, что ИИ-технологии уже достигли значительного уровня развития и способны эффективно решать реальные задачи пользователей», — сказала директор по маркетингу HostFly.by Инна Саванович.

Эти данные демонстрируют, что, несмотря на существующие опасения, белорусы не только проявляют интерес к ИИ, но и активно его используют, находя баланс между потенциальными рисками и реальными преимуществами этой технологии.

Важным выводом исследования стало понимание необходимости образования в сфере ИИ: 73% опрошенных считают необходимым инвестировать в обучение специалистов работе с ИИ.

Это соответствует мировому тренду: переобучение и повышение квалификации в области ИИ является приоритетом для 54% компаний во всем мире.

Топ-5 областей, где, по мнению белорусских респондентов, внедрение ИИ принесет наибольшую пользу: информационные технологии (42%); образование (35%); здравоохранение (35%); маркетинг (34%); транспорт (30%).

Эти области в целом соответствуют глобальным прогнозам. Однако в мировом масштабе здравоохранение и финансовые услуги часто занимают более высокие позиции в списке перспективных областей для ИИ.

«Результаты нашего исследования в контексте мировых трендов показывают, что белорусы имеют реалистичное представление о потенциале и рисках ИИ, – сказала Анастасия Печко. — Это создает хорошую основу для дальнейшего развития ИИ-технологий в стране, с учетом глобального опыта и локальных особенностей».