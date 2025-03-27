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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 171810
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Саванович Инна


27.03.2025 Китайский ИИ DeepSeek обошел ChatGPT по популярности в России и стремительно растет в Белоруссии 1
24.07.2024 Исследование: Зависимость от ИИ - главная ИТ-тревога белорусов 1
18.07.2024 Исследование: 42% белорусов планируют использовать искусственный интеллект 1
12.03.2024 HostFly.by снизил цены на SSL-сертификаты AlphaSSL и AlphaSSL Wildcard 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Саванович Инна и организации, системы, технологии, персоны:

HostFly 7 2
ИИ-Технологии 122 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7211 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2952 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4955 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1584 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7799 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1201 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4314 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 982 1
OpenAI ChatGPT 370 1
CloudLinux Imunify360 3 1
Печко Анастасия 2 2
Беларусь - Белоруссия 5761 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8878 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 2
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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