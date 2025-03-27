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Индексная книга (каталог) CNews*
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HostFly

HostFly.by — это один из белорусских провайдеров услуг веб-хостинга, включая облачный хостинг, VPS-хостинг, доменные имена, SSL-сертификаты и комплексную защиту Imunify360.

 


27.03.2025 Китайский ИИ DeepSeek обошел ChatGPT по популярности в России и стремительно растет в Белоруссии 1
24.07.2024 Исследование: Зависимость от ИИ - главная ИТ-тревога белорусов 1
18.07.2024 Исследование: 42% белорусов планируют использовать искусственный интеллект 1
04.06.2024 HostFly.by запустил услугу «Защищённый хостинг» для обработки персональных данных 1
12.03.2024 HostFly.by снизил цены на SSL-сертификаты AlphaSSL и AlphaSSL Wildcard 1
16.08.2023 HostFly.by запускает специализированный WordPress-хостинг 1
19.11.2020 В России и Белоруссии создают дополненную реальность для очков Apple 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

HostFly и организации, системы, технологии, персоны:

SoftClub - СофтКлуб 156 1
ИИ-Технологии 122 1
Apple Inc 12192 1
Google LLC 11878 1
Augmented.city 2 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2952 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7799 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4314 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28257 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30128 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3166 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7211 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1201 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3777 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67546 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3930 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11754 1
Предпроектное обследование 78 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 579 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24431 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51672 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1399 1
Оцифровка - Digitization 4619 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21487 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10663 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11326 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1584 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 787 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 768 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3265 1
Cache memory - Кэш память - Memcached - сервис кэширования данных в оперативной памяти 341 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4955 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 982 1
CloudLinux Imunify360 3 2
OpenAI ChatGPT 370 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 290 1
Google Android 14140 1
Apple iOS 7891 1
WordPress Foundation - WordPress 226 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 110 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 128 1
Саванович Инна 4 2
Печко Анастасия 2 2
Хмыль Александр 1 1
Ловчий Андрей 1 1
Воронин Павел 140 1
Уфнаровская Екатерина 2 1
Беларусь - Белоруссия 5761 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
Италия - Итальянская Республика 4368 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8878 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5085 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6394 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8140 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5152 1
Цензура - Свобода слово 498 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 2
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349494, в очереди разбора - 761995.
Создано именных указателей - 171810.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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