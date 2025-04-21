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HostFly.by запустил доступное решение для защиты бизнес-сайтов

Белорусский хостинг-провайдер HostFly.by начал предлагать клиентам систему защиты BitNinja. По данным провайдера, за прошедший год количество кибератак на бизнес-сайты заметно возросло, делая базовую защиту необходимым элементом для онлайн-присутствия компаний любого масштаба.

Решение BitNinja выполняет мониторинг в режиме реального времени, анализируя трафик и отсеивая подозрительные запросы к серверу. Система действует превентивно, выявляя и блокируя наиболее распространенные виды вредоносной активности.

«Сегодня киберугрозы касаются не только крупных корпораций — малый и средний бизнес всё чаще становится мишенью для атак. BitNinja предлагает разумный баланс между базовыми защитными функциями и доступной ценой, что делает его практичным выбором для большинства компаний», — отмечают технические специалисты HostFly.by.

Одно из преимуществ BitNinja — регулярные обновления базы данных угроз, благодаря чему система остаётся актуальной против часто встречающихся типов атак. Технология также разработана с акцентом на минимизацию ложных срабатываний, чтобы обычные пользователи сайтов не сталкивались с блокировками.

В функционал BitNinja входит мониторинг файлов на сервере для выявления потенциально опасного кода, а также базовый веб-файервол (WAF), помогающий предотвратить распространенные уязвимостиSQL-инъекции и XSS-атаки.

«Мы упростили подключение защиты до нескольких кликов в личном кабинете. При этом стоимость всего 40 белорусских рублей в месяц делает базовую защиту доступной практически для любого бизнеса», — отмечают представители HostFly.by.

Защита BitNinja доступна для всех клиентов компании, использующих виртуальные серверы (VPS) с администрированием и без, а также VPS с BitrixVM. Подключить услугу можно как к существующим проектам через панель управления, так и при заказе нового сервера.

Сегодня, по мере распространения киберугроз доступные инструменты базовой защиты становятся первым шагом для обеспечения безопасности веб-ресурсов и снижения основных рисков.

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