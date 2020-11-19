В России и Белоруссии создают дополненную реальность для очков Apple

В России и Белоруссии началось создание масштабной облачной карты дополненной реальности. Для этого используется специальная технология, которая позволяет определять месторасположение и распознавать цифровые объекты с высокой точностью. Россия вошла в число первых стран во всем мире, где эта технология стала доступной.

Разработкой новой технологии занимается итальянский стартап Augmented.City. В Белоруссии его техническим партнером выступает хостинг-провайдер HostFly.by.

В дополненной реальности можно будет разместить любое количество объектов, включая анимированные фигуры и цифровые надписи. В цифровом слое, который накладывается на окружающее пространство, можно устанавливать метки, информационные маркеры, рестораны смогут вывешивать и обновлять меню, а гостиницы и стоянки — число свободных номеров и мест.

Авторы проекта отмечают, что вариантов использования дополненной реальности очень много. Можно даже создавать специальные доски объявлений, которые будут видны только в цифровом мире. Создатели технологии отмечают, что на их основе могут появиться медиа и социальные сети без цензуры.

Увидеть объекты дополненной реальности можно пока с помощью смартфонов. Но с появлением очков дополненной реальности от Apple рассматривать цифровые объекты станет проще и комфортнее. Разработка проекта Augmented.City ведется в сотрудничестве с Apple и Google и с учетом планов компаний по выпуску носимых устройств.

Виртуальные объекты на карту очень скоро смогут нанести все желающие. Разработчики уже тестируют сразу три инструмента для создания дополненной реальности в любом уголке России и других стран. Первый инструмент — сканер реального мира. Чтобы цифровые объекты появлялись точно в нужном месте, потребуется оцифровать реальность. Во время этого процесса создается несколько тысяч фотографий, которые затем обрабатываются на облачных серверах. На основе фото создается цифровая копия объекта, по аналогии с тем, как человек запоминает местность с помощью зрительных образов.

«В своем проекте мы решали задачу, которая позволяет AR шагнуть дальше носимых устройств. Для AR очень важна точная привязка к местности. Чтобы показать виртуальную вывеску на магазине, нужно точно привязать ее к координатам на местности. Соответственно устройство, которое считывает виртуальную реальность, должно понимать, где оно находится и куда обращен взгляд смотрящего через экран устройства», — сказала руководитель проекта Augmented.City Екатерина Уфнаровская.

После этого к объекту можно прикрепить цифровой маркер — это может быть иконка, объявление или анимированная модель. Благодаря новой технологии, метка будет считываться с удивительной точностью — до нескольких сантиметров. Разработчики отказались от навигации по спутникам из-за большой погрешности и недоступности в помещениях. Положение на карте программа узнает почти как человек — сверяясь с сохраненными образами.

Руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль отметил, что появление таких проектов позволит россиянам и белорусам в числе первых воспользоваться крупными техническими инновациями.

«Мы не должны ждать несколько лет, когда появятся качественные карты дополненной реальности, чтобы оценить возможности новых устройств. Программные инструменты, которые предлагают разработчики из Augmented.City позволяют уже сейчас создавать цифровой слой, дополнять информацию о существующем окружении», – сказал Хмыль.

Мобильные приложения, которые позволяют создавать виртуальный цифровой слой, находятся на финальной стадии тестирования и скоро станут доступны на iOS и Android.