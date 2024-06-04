HostFly.by запустил услугу «Защищённый хостинг» для обработки персональных данных

HostFly.by, белорусский хостинг-провайдер, запустил услугу «Защищенный хостинг» для интернет-магазинов, диджитал-агентств, туристических фирм, гостиниц, страховых компаний и других организаций, которые работают с персональными данными пользователей.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь защищенный хостинг HostFly.by прошел аттестацию системы защиты информации по требованиям приказа Оперативно-аналитического центра №66 от 20 февраля 2020 г. «О некоторых вопросах технической и криптографической защиты информации» по защите информационных ресурсов, распространение и предоставление доступа к которым ограничено.

«Получение этого значимого аттестата позволяет нам предложить услугу защищённого хостинга в соответствии с требованиями к защите данных, распространение которых ограничено», — сказал директор HostFly.by Павел Воронин.

Аттестованное решение включает программно-аппаратный комплекс защиты серверов клиентов, обеспечивающий соблюдение требований ОАЦ по защите информации. Также реализована многоуровневая защита от DDoS-атак.

Помимо использования защищенного хостинга, клиентам также необходимо пройти аттестацию системы защиты информации (СЗИ) в соответствии с требованиями законодательства. HostFly.by предлагает услуги аттестации СЗИ в партнерстве с ООО «Софтклуб».

Аттестация СЗИ подтверждает соответствие системы защиты информации установленным критериям безопасности и является обязательной для ресурсов, обрабатывающих персональные данные. Процесс включает предпроектное обследование, проектирование и создание СЗИ, а также непосредственно аттестацию системы защиты информации.

«Аттестация системы защиты информации – это важный и необходимый шаг для компаний, работающих с персональными данными. Мы рады сотрудничеству с HostFly.by в оказании услуг по аттестации СЗИ их клиентов, тем самым помогая обеспечивать соответствие всем необходимым требованиям национального законодательства», — отметил начальник управления информационной безопасности компании «Софтклуб» Андрей Ловчий.

Подробности об аттестованном решении и услугах по аттестации СЗИ представлены на сайте hostfly.by. Услуги по переносу сайтов и приложений на защищенный хостинг предоставляются техническими специалистами HostFly.by бесплатно.