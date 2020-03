Женщин в ИТ все еще дискриминируют

Хотя первая программистка, Ада Лавлейс, жила и работала еще в викторианскую эпоху, жизнь у женщин в области естественных наук (или, как часто говорят, в сфере STEM, объединяющей science, technology, engineering, mathematics) до сих пор нелегка.

Минус 20% и другие проблемы

По данным исследования Women in Technology: Diversity, Inclusion, and The Future of Work, проведенного аналитической компанией IDC в 2019 г., своей зарплатой были недовольны 39% мужчин и 52% женщин, работающих в сфере технологий. Разница объясняется тем, что даже в США до сих пор женщины получают процентов на 20 меньше мужчин.

В 2018 г. аналитическая компания Pew Research Center выпустила фундаментальный отчет Women and Men in STEM Often at Odds Over Workplace Equity, в котором собрала результаты трехлетних исследований в соответствующей области. За прошедшие два года, конечно, кое-что в области взаимоотношений могло измениться, одно движение #MeeToo чего стоит, однако вряд ли кардинально.

Фото: ru.depositphotos.com В ходе исследований Pew Research Center ровно половина женщин пожаловалась, что испытывали на работе «какую-либо» дискриминацию

Дискриминация, игнорирование и придирки

В ходе исследований Pew ровно половина женщин пожаловалась, что испытывали на работе «какую-либо» дискриминацию (что интересно, в менее интеллектуальных отраслях на это пожаловались «всего» 41%, правда, возможно разгадка в разном понимании «дискриминации» у женщин из STEM и остальных). Еще по 29% пожаловались на меньшую, чем у мужчин зарплату и на обвинения в некомпетентности, 20% — на постоянные мелкие придирки, 18% — на меньшую поддержку со стороны старших коллег (по сравнению с поддержкой оказываемой мужчинам), 11% — на изоляцию на рабочем месте, 9% — на то, что им не дают важных заданий, 7% — на отказ в приеме на работу, 6% — на отсутствие продвижения по карьерной лестнице.

В коллективах с преобладанием мужчин проблемы усугубляются. Гендерную дискриминацию испытывают 78%, сексуальный харрасмент считают проблемой 48% (сами ему подвергались 27%), столько же считают, что их пол затрудняет достичь успеха в работе. Там же, где женщин больше или сравнимое количество, соответствующие цифры 44%, 33% (21%) и 14% соответственно.

Интересно, что в компьютерной сфере дело обстоит хуже, чем в STEM в целом. Дискриминацию испытывали 74%, 42% назвали харрасмент проблемой вообще и 30% — в отношении себя, путь к успеху гендер затруднил у 31% опрошенных.

Мужчины тоже плачут

При этом на дискриминацию пожаловались и 19% мужчин, работающих в STEM, 7% заявили, что пол затрудняет им путь к успеху, а 28% — что сексуальный харрасмент является проблемой. Правда подвергались ему лишь 7%.

Гендерный прогресс: не только #MeToo

Но жизнь, как уже говорилось, не стоит на месте. Калифорния стала первым штатом, который обязал каждую государственную компанию в штате иметь по крайней мере одну женщину-директора к концу 2019 г. или получить штраф в размере $100 тыс. Также в 2019 г. впервые во всех компаниях S&P 500 появилась, по крайней мере, одна женщина — член совета директоров. А Goldman Sachs отказался готовить IPO компаний без женщин (или меньшинств) в руководстве. Однако есть ощущение, что на «глубинном» уровне отношение к прекрасному полу в ИТ меняется гораздо медленнее. Но, возможно, уже следующее столь же глобальное исследование уже даст иные результаты.