«Первый бит» помог медико-санитарной части в «Газпром трансгаз Уфа» с переходом на отечественное медицинское ПО

Челябинский офис «Первого бита» помог медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Уфа» перейти на отечественную медицинскую информационную систему БИТ.Управление медицинским центром. Проект был выполнен в короткие сроки – с сентября по декабрь 2021 г. К системе подключено 100 автоматизированных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

В сентябре 2021 г. «Первый бит» выиграл тендер на внедрение медицинской информационной системы от ООО «Газпром трансгаз Уфа». Это башкирское дочернее предприятие Газпрома.

Одним из филиалов ООО «Газпром трансгаз Уфа» является Медико-санитарная часть (МСЧ). В первую очередь она нацелена на оказание медуслуг сотрудникам (5000 человек) и их семьям, но в то же время работает и как платная частная клиника, открытая для всех желающих.

Раньше в компании использовалась медицинская информационная система «Акси-клиника» на базе данных Oracle. Причин сменить основное ПО оказалось несколько.

Во-первых, текущая политика Газпрома включает в себя фокус на импортозамещение – они постепенно отказываются от любых зарубежных программ и переходят преимущественно на отечественные программы.

Во-вторых, разработчики перестали поддерживать «Акси-клинику» еще два года назад. Это большой срок, за который одних только изменений законодательства накапливается достаточно, чтобы устаревшая версия начинала доставлять неудобства. К тому же, любой софт, особенно копоративный, нуждается в регулярных обновлениях безопасности и исправлении ошибок – не говоря уже о модернизации.

На основе технического задания, разработанного клиентом, «Первый бит» реализовал все основные рабочие процессы Медико-санитарной части в информационной системе собственной разработки «БИТ.Управлении медицинским центром».

Автоматизирована работа лаборатории и регистратуры, рабочие места врачей, система планирования забора анализов и проведения процедур, работа со списками застрахованных пациентов и реестрами страховых компаний, базы данных карт диспансерного наблюдения, учет иммунопрофилактики и аналитические отчеты. Все личные данные и истории болезней были успешно перенесены из предыдущей медицинской ИС в новую. Также специалисты настроили обмен данными с сайтом компании для регистрации онлайн-записей на прием.

Работа над проектом была организована удаленно, причем доступа к серверам и базам данных клиента у специалистов «Первого бита» не было. Разработка всегда проводилась на актуальной копии конфигурации заказчика, а релизы с вносимыми изменениями собирали один раз в неделю. Еженедельные релизы отправляли по интернету техническим специалистам ООО «Газпром трансгаз Уфа», которые самостоятельно обновляли тестовую и продуктивную систему.

Единственный этап, для которого понадобились командировки челябинских специалистов – подключение медицинской информационной системы к внешним государственным системам. В итоге обмен данными с «ФСС. Больничный» и государственной системой учета лекарственным препаратов МДЛП получилось сделать бесшовным и безопасным. Теперь для отправки данных в госструктуры сотрудникам не нужно выходить из ИС и переносить информацию в другие программы. Все работает в едином окне.