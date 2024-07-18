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В Уфе заработал сервис по уходу за захоронениями

В Уфе запустили новый сервис «Служба Памяти», с помощью которого можно заказать онлайн услугу по содержанию и благоустройству мест захоронения своих родных и близких. Также в рамках сервиса реализован цифровой некрополь, где каждый желающий может найти захоронения и узнать биографию выдающихся личностей города: деятелей науки, искусства, культуры, политиков, а также героев войны. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Служба Памяти».

«Служба Памяти» ориентирована на людей, которые в силу жизненных обстоятельств или по состоянию здоровья не имеют возможности ухаживать за могилой самостоятельно. В базе портала содержатся данные о более чем 450 тыс. захоронений на 10 кладбищах города. Проект разработан совместно с администрацией Уфы, Комбинатом специализированного обслуживания и Центром информационных технологий столицы РБ.

В сервисе реализован гибкий поиск места захоронения усопшего, а также маркетплейс услуг по уходу за могилой: установка инвентаря, благоустройство территории, восстановление памятников и ограждений. Также у пользователей есть возможность заказать услугу по выезду специалиста на кладбище для поиска могилы и предоставления фотографий с места, что позволяет отследить текущее состояние захоронения усопшего.

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Цифровизация

В личном кабинете сервиса пользователи могут посмотреть статус выполнения услуги и получить фотоотчет. Все работы выполняет официальный партнер сервиса — муниципальное бюджетное учреждение Уфы «Комбинат специализированного обслуживания городского округа», что гарантирует прозрачность и легальность всех предоставляемых услуг в рамках проекта «Служба Памяти».

«Выражение любви и уважения к нашим ушедшим близким — это важный аспект нашей культуры. Забота о захоронениях не только поддерживает связь с теми, кого мы потеряли, но и подчеркивает наше уважение к их памяти. Мы понимаем, что сегодня не всегда есть возможность лично ухаживать за захоронениями из-за расстояния, возраста или состояния здоровья. Многие люди переезжают на новое место жительства по работе, военной службе или уезжают за рубеж. Такие цифровые сервисы, как «Служба Памяти», позволяют из любой точки мира не только узнать местоположение захоронения своих родных, но и заказать услуги по уходу за могилой. Этот проект — не замена личной заботы, любви и уважения к усопшим, а важная помощь тем, кто по разным причинам не может это делать самостоятельно», — отметили создатели проекта.

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