Правительство выделило 3,3 млрд руб. на центр информационной безопасности

Правительство выделило на создание и функционирование центра информационной безопасности более 3,3 млрд руб. Центр будет частью структуры АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии», который курируется ФСБ.



Защита цифровых систем

В России появится отраслевой центр информационной безопасности. Распоряжение о выделении на его создание и функционирование более 3,3 млрд руб. подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Текст документа опубликован на официальном сайте government.ru.

Первоначально предполагалось, что центр начнет работу в 2024 г., но с учетом геополитической ситуации было решено «ускориться», как сообщает «Интерфакс».

Мишустин заявил на заседании Правительства 10 августа 2023 г., что в условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых разных отраслях, в том числе, в тех, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений и бесперебойность функционирования критической инфраструктуры страны.



«У нас должны появиться собственные решения, повышающие защищенность цифровых систем, пользовательских данных и учетных записей граждан», – отметил глава Правительства.

На что потратят деньги

Средства резервного фонда Правительства выделили на создание инфраструктуры и лабораторий, где будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторских работы в области информационной безопасности.

Планируется разработка ИТ-технологий с криптографическими алгоритмами и протоколами защиты информации. Такие технологии необходимы при развитии цифровых сервисов, информационных систем и телекоммуникационных сетей связи.

В Распоряжении Правительства прописаны конкретные цели. До конца 2023 г. должны быть проведены девять научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и подготовлены к практической реализации семь доверенных отечественных решений в области информационных технологий с внедренными механизмами обеспечения информационной безопасности.



Работа Центра, как ожидается, позволит ускорить массовое внедрение российских ИТ-технологий обеспечения информационной безопасности. Центр будет функционировать в структуре автономной некоммерческой организации «Национальный технологический центр цифровой криптографии».

Контроль за расходованием выделенных средств будет осуществлять Минцифры.



Информационную безопасность курирует ФСБ

АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (НТЦЦК) было создано в конце 2022 г. Формирование технологической инфраструктуры центра должно завершиться до конца 2024 г. В марте 2023 г. CNews писал, что для него набирают персонал.

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Генеральным директором этой организации является Александр Аверин, согласно данным базы «Контур.Фокус». Аверин ранее возглавлял завод высоковольтного кабеля «Эстралин».



Создание НТЦЦК включено в федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Куратором проекта было указано ФСБ, а в наблюдательный совет согласно постановлению Правительства должны были войти представители Минцифры, Минпромторга и ФСБ.

На создание центра федеральный бюджет выделит до конца 2024 г. 11,5 млрд руб.