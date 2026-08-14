Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Единая Россия Молодая гвардия Российская политическая партия
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 11
Единая Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Шигаев Олег 2 2
|Сюзор Павел 2 2
|Дуров Павел 328 2
|Исаев Андрей 24 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Максимов Александр 59 1
|Кубашов Сергей 2 1
|Тимофеев Руслан 1 1
|Аверин Александр 10 1
|Даничев Александр 2 1
|Бухало Анна 3 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|Николаев Айсен 58 1
|Лимонов Эдуард 7 1
|Ханин Андрей 1 1
|Ханин Иван 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464879, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 199537.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.