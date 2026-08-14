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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199537
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Единая Россия Молодая гвардия Российская политическая партия

СОБЫТИЯ


14.08.2026 В поселке имени первого генерал-губернатора Приамурья усилили мобильную сеть МТС 1
02.12.2025 «МегаФон» запустил интернет у археологического памятника в Кировской области 1
11.08.2023 VK потратила 2,5 миллиарда на чудесное здание, богатое историей и судебными исками 1
28.06.2023 VK получил права на полвека аренды легендарного исторического здания в центре Санкт-Петербурга 1
02.04.2013 Дмитрий Медведев поручил разобраться с высокими ценами на интернет в Якутии 2
29.07.2010 «Селигер 2010»: подведены итоги последних смен — «Лидерство», «Православие» и «Технология Добра» 2
26.02.2007 Лимоновцев изгнали из Рунета 1
16.02.2007 Сайты русских националистов прекратили работу 1
02.12.2003 "1С-Рарус" автоматизировал магазин "Молодой гвардии" 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Единая Россия и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3604 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4976 2
Ростелеком 10959 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5664 1
МегаФон 10766 1
Cisco Systems 5371 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15790 1
LG Electronics 3735 1
9604 1
1С-Рарус 983 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
Альфа-Банк 1980 2
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 689 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 239 1
АФК Система ПАО - BN Group - Бизнес-Недвижимость - Сокольский ДОК 14 1
Слобода 33 1
Черкизово ГК - Петелинка 4 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3654 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3586 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4955 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 19 1
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35078 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11824 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16285 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22965 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11544 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9935 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4882 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3837 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4994 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3403 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1757 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36267 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33531 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2794 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29715 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12867 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3768 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4446 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9521 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3642 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6289 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1368 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2556 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
1С:Торговля и Склад 91 1
1С-Рарус Магазин 28 1
Шигаев Олег 2 2
Сюзор Павел 2 2
Дуров Павел 328 2
Исаев Андрей 24 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Максимов Александр 59 1
Кубашов Сергей 2 1
Тимофеев Руслан 1 1
Аверин Александр 10 1
Даничев Александр 2 1
Бухало Анна 3 1
Никифоров Николай 1138 1
Лукацкий Алексей 140 1
Николаев Айсен 58 1
Лимонов Эдуард 7 1
Ханин Андрей 1 1
Ханин Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166430 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54773 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19564 2
Россия - ПФО - Кировская область - Слободской район - Слободской 22 1
Россия - ПФО - Кировская область - Яранский район - Яранск 21 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1225 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47649 1
Южная Корея - Республика 7055 1
Германия - Федеративная Республика 13223 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2856 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3185 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1088 1
Нидерланды 3747 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1357 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 722 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 564 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 747 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 742 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 520 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Новоалександровск 25 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53538 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1823 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5626 2
Аренда 2694 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8855 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1917 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 864 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3867 1
Миграция населения - Миграционные службы 447 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10366 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 663 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27327 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6179 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7045 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57764 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11694 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16097 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 14 1
Ведомости 1472 1
День молодёжи - 27 июня 1090 1
Селигер - Всероссийский молодежный инновационный форум 21 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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