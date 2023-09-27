Российские ИТ-шники доигрались. Крупный бизнес спешит заменить их искусственным интеллектом в ближайшие годы

«Ростелеком» намерен решить проблему нехватки ИТ-кадров внедрением искусственного интеллекта. Оператор запускает собственную ИИ-платформу по разработке программного обеспечения «Лукоморье», лицензию на использование которой в дальнейшем смогут приобрести сторонние компании, столкнувшиеся с дефицитом программистов.

Современные проблемы требуют современных решений

Российский техногигант «Ростелеком» нашел способ быстро решить проблему нехватки в стране квалифицированных ИТ-специалистов. Это не обучение новичков, не льготы и преференции для иностранцев – это замена людей на искусственный интеллект, пишет «Коммерсант».

Планами «Ростелекома» по замещению недостающих ИТ-шников алгоритмами и технологиями поделился старший вице-президент компании по вопросам информационных технологий Кирилл Меньшов. Он отметил, что с переходом на искусственный интеллект в сфере ИТ тянуть не стоит. «Нужна автоматизация труда разработчиков с помощью искусственного интеллекта, которая позволит снизить потребность в количестве персонала, мы в это активно идем. Этим надо заниматься сейчас, чтобы через два-три года получить результат», – приводит его слова издание.

В России действительно наблюдается нехватка ИТ-специалистов – они начали стремительно покидать Россию еще в ковидный 2020 г., и всего через несколько месяцев дефицит вплотную приблизился к отметке в 1 млн человек. Весной 2022 г. отток ИТ-шников за границу усилился, но многие, живя за рубежом, продолжали работать в России. Однако власти и крупный ИТ-бизнес дали понять, что таким удаленщикам они не рады.

Вакансии программистов закрыты

Идея «Ростелекома» по замещению ИТ-шников искусственным интеллектом – это часть проекта «Лукоморье», презентация которого состоялась в середине лета 2023 г. Это внутренняя платформа компании для разработки ПО полного цикла – с ее помощью будет создаваться софт в сферах бизнес-анализа, проектирования, тестирования и создания документации.

Фото: Нейросеть Kandinsky Искусственный интеллект грозит увольнением программистам по всему миру, а теперь и в России

По информации издания, на момент премьеры проект «Лукоморье» не предполагал полный отказ от «живой силы» и позиционировался лишь как помощник для ИТ-специалистов. На момент выхода материала не было известно, что заставило «Ростелеком» расширить «полномочия» проекта – не исключено, что тем самым оператор хочет снять с себя выполнение сложного в нынешних российских условиях квеста по поиску требуемых ИТ-специалистов.

В скольких ИТ-шниках Россия нуждается на конец сентября 2023 г. – неизвестно. В середине июля 2023 г., по словам российского министра связи Максута Шадаева, их дефицит был на уровне 500-700 тыс. человек.

Увольнений не будет. Пока что

Проект «Лукоморье» не является угрозой для ИТ-кадров, которые сейчас трудятся в команде «Ростелекома», пишет «Коммерсант». Оператор пообещал не увольнять их в пользу перехода на искусственный интеллект, которому, стоит отметить, не нужно платить зарплату, и которому не нужен отпуск. Однако велика вероятность, что «Лукоморье» в этом плане не будет опасен для программистов только «Ростелекома», поскольку эксклюзивом компании он пробудет недолго.

«Сначала "Лукоморье" будет применяться в собственных проектах оператора, затем платформу планируется продавать другим компаниям, которые столкнулись с кадровым дефицитом», – приводит издание слова представителей «Ростелекома».

Оператор не называет размеры вложений в развитие «Лукоморья», но примерные цифры все же известны. Глава ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев, сообщил изданию, что на начальном этапе инвестиции в проект со стороны «Ростелекома» могут составить минимум 1,5 млрд руб.

Риск увольнения нарастает

Нейросети зарекомендовали себя в качестве хороших программистов – они уже способны выдавать качественный код, к тому же это искусственный интеллект, который постоянно учится. Мир уже стоит на пороге массового увольнения программистов – компании охотно заменяют их на алгоритмы, тем самым сокращая свои операционные издержки.

Количество генеративных нейросетей, умеющих писать программный код, постоянно увеличивается – такие сервисы есть как минимум у Google и Microsoft, но и Россия в этом плане не отстает. Например, у Сбербанка с весны 2023 г. есть нейросеть GigaChat, на основе которой в конце сентября 2023 г. был создан сервис GigaCode – ИИ-помощник программиста, помогающий ему писать код. Над подобным проектом работает и «Яндекс».

ИТ-специалисты не питают никаких иллюзий относительно мирного их сосуществования с искусственным интеллектом. Подавляющее их большинство понимают, что из-за нейросетей они рискуют потерять работу в течение ближайших пяти лет.

Когда много – это еще хуже

В настоящее время «Ростелеком» и другие компании вынуждены замещать недостающих ИТ-специалистов алгоритмами и технологиями, но в обозримом будущем это может не потребоваться. Как сообщил изданию гендиректор разработчика заказного ПО Only Кирилл Владимиров, в ближайшие 10 лет Россия может перейти от дефицита ИТ-специалистов к их переизбытку ввиду того, что все больше вузов открывают соответствующие направления обучения. Также не стоит забывать и про онлайн-школы, в которых можно стать джуном в ИТ-сфере через пару-тройку недель виртуального обучения.

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По словам Владимирова, ни к чему хорошему это в итоге не приведет, потому что параллельно с профицитом ИТ-кадров в России продолжит развиваться искусственный интеллект. Следствием обоих факторов станет снижение зарплат в ИТ-сфере, которая в настоящее время считается одной из самых выгодных с этой точки зрения. CNews писал, что российские программисты вполне могут получать более полумиллиона рублей в месяц.

Но ИИ – это угроза не только работникам ИТ-сферы. Офисные клерки тоже могут лишиться работы – IBM намерена в кратчайшие сроки заменить нейросетями до 30% своего административного персонала, а это не десятки и не сотни, а тысячи человек.