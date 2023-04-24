Сбербанк выпустил «убийцу» ChatGPT, который правильно говорит по-русски

Сбербанк разработал GigaChat – аналог популярного ChatGPT. Как заявляют разработчики, новый чат-бот отличается открытостью своей архитектуры, чего нет у зарубежных конкурентов. Нейросеть может более грамотно общаться на русском языке. Код нейросети Сбербанк планирует выложить в открытый доступ.

GigaChat vs ChatGPT

Сбербанк открыл тестовый доступ к нейросети собственной разработки GigaChat. Компания считает, что эта система сможет стать конкурентом крупнейших чат-ботов, в частности, ChatGPT. На первом этапе GigaChat будет доступен в режиме тестирования по приглашениям.

Нейросеть способна отвечать на вопросы, поддерживать диалог, создавать тексты, картинки на основе описаний в рамках единого контекста и писать программный код. За счет поддержки модального взаимодействия GigaChat может более грамотно общаться на русском языке, в отличие от иностранной нейросети.

«Новая разработка Сбербанка, которую мы сегодня представили, является прорывной для российских технологий. GigaChat уникален своей открытостью архитектуры, в то время как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI», – приводядтся в пресс-релизе слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Многофункциональная нейросеть

Архитектура GigaChat основана на нейросетевом ансамбле модели NeONKA (NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness). Созвучная с нутром «эвристической машины», «прибора для отвечания на любые вопросы» из повести братьев Стругацких, NeONKA включает различные нейросетевые модели и использует метод Supervised Fine-Tuning, Reinforcement Learning With Human Feedback (тонко настраиваемое обучение с обратной связью от человека).

Фото: Kandinsky 2.1 Красная площадь в 2523 г. в представлении нейросети Kandinsky 2.1, элемента GigaChat

Новая нейросеть способна решать интеллектуальные задачи, например отвечать на фактологические вопросы, и поддерживать беседу.

Включение в ансамбль модели нейросети Kandinsky 2.1 даёт GigaChat навык создания изображений. Пришедшая на замену версии 2.0, появившейся в пользовательском доступе в ноябре 2022 г., современная диффузионная модель для синтеза изображений по текстовым описаниям получила обновленную архитектуру. Она была разработана и обучена исследователями Sber AI при партнёрской поддержке учёных из Института искусственного интеллекта AIRI на объединённом датасете Sber AI и компании SberDevices. В перспективе GigaChat также будет доступен для использования через облачное API.

Нейросеть поддерживает ряд решений, призванных исключить нарушение Кодекса этики в сфере искусственного интеллекта, подписанного большинством отечественных ИТ-компаний. Один из пунктов этого кодекса – ответственное отношение к персональным данным россиян.

Код нейросети ru-GPT 3.5 в Сбербанке планируют выложить в открытый доступ. Это решение в компании объясняют желанием ускорить развитие Open Source сообщества и технологий в области искусственного интеллекта. Нейросеть от Сбербанка в режиме закрытой бета-версии доступна в телергам-сообществе GigaChat.

История ChatGPT

В марте 2023 г. техасская венчурная фирма Age of AI представила новый генеративный ИИ FreedomGPT — аналог ChatGPT, лишенный многих ограничений, наложенных разработчиками OpenAI. Из соображений безопасности ChatGPT отказывается давать ответы на многие темы.

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Разработчики установили фильтры на любой или почти любой контент, который может быть сочтен вредным или оскорбительным, и продолжают эти фильтры совершенствовать. Недопустимыми считаются темы, связанные с ненавистью, причинением себе вреда, угрозами, насилием, а также контент сексуального характера. FreedomGPT, как утверждают его разработчики, «готов разговаривать» на любые темы, но с позиций основополагающей человеческой этики.

В феврале студент в два счета взломал чат-бот Microsoft на базе нейросети ChatGPT. Он заставил его раскрыть внутренние инструкции общения с пользователями, которыми его снабдили разработчики. Студент лишь задал несколько обычных вопросов и дал пару команд, после чего бот выпалил десятки строк инструкций, которые ни при каком раскладе не должны были увидеть обычные пользователи.

ChatGPT был запущен в ноябре 2022 г. американской компанией OpenAI. Это чат-бот с искусственным интеллектом, в основе которого лежит языковая модель GPT-3.5, доработанная при помощи методов машинного обучения с учителем (Supervised) и с подкреплением (Reinforcement Learning). Чат-бот дает ответы на большую часть вопросов, умеет писать текст и программные коды.

Интерес к технологии появился сразу у нескольких крупнейших корпораций: стало известно, что Microsoft собирается внедрить эту технологию в свой поисковик Bing. Заинтересовался чатботом и китайский поисковик Baidu, а в начале февраля 2023 г. стало известно, что «Яндекс» создает свою версию нейросети ChatGPT, которая будет называться YaLM 2.0. Обучение нейросети скоро стартует, первые интеграции ожидаются до конца 2023 г.

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В России популярность новой технологии вызвала беспокойство: так, Национальная комиссия по этике в сфере искусственного интеллекта попросила Минобразования создать регламент использования нейросетей в учебном процессе. Тема обострилась после того, как нейросеть ChatGPT написала диплом российскому студенту, который тот успешно защитил. Как отмечали представители комиссии, текст созданный ИИ невозможно отличить от текста, созданного человеком — это и порождает этическую проблему. «Использование таких технологий может быть уместно и полезно для освоения отдельных специальностей и навыков и в ряде случаев не будет противоречить обязанности студентов выполнять работу самостоятельно», — заявляли в Минобрнауки.