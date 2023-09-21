«Сбер» представил GigaCode — инструмент для разработки и автодополнения программного кода на основе искусственного интеллекта GigaChat

«Сбер» представил GigaCode — платформу на основе больших языковых моделей, которая помогает ИТ-специалистам повысить эффективность процесса разработки. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В GigaCode уже пользуются несколько тысяч специалистов, а в ближайшие месяцы платформа будет доступна и внешним разработчикам, сообщил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

GigaCode способен по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятные его продолжения непосредственно в среде разработки в режиме реального времени. Доступны и другие функции: расширенная кодогенерация, семантический поиск по коду, поиск некоторых типов уязвимостей и т. д.

GigaCode развивается в синергии с сервисом GigaChat с точки зрения используемых технологий, моделей, процессов и подходов. Под капотом GigaCode находятся нейросетевые модели, которые обучены на больших корпусах исходного кода и специализируются на определенных задачах разработки.

Решение поддерживает популярные языки программирования (Java, JavaScript, Python, TypeScript, C/C++ и так далее) и среды разработки (IDEA, PyCharm, VSCode, Jupiter и др).

Андрей Белевцев, старший вице-президент, СТО, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «В последнее время мы увидели, насколько быстро отечественный рынок может реагировать на новые вызовы и предлагать эффективные решения. Такой инструмент, как GigaCode, может стать реальным помощником разработчика и повысить производительность его труда. Как и в других сферах, в программировании немало рутины — однотипных операций по написанию похожих фрагментов кода, которые выполняются механически. Уверен, что GigaCode упростит жизнь программистам по всей стране: поможет им сконцентрироваться на ключевых задачах и возьмет на себя алгоритмизируемые аспекты профессии».