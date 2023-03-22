Прецедент. ИТ-компании начали заменять настоящих программистов новым ИИ, потому что ему не нужно платить

Работодатели стали отказываться от услуг программистов в пользу запросов искусственному интеллекту GPT-4. Он выдает качественный программный код намного быстрее, и ему не нужно платить зарплату. В итоге компания экономит и время, и деньги, а программисты теперь рискуют лишиться работы.

Виртуальный разум лучше реального

Мрачное будущее из фантастических книг наступило — программистов стали заменять на искусственный интеллект. Как пишет Vice, небольшие стартапы один за одним начали отказываться от услуг реальных специалистов по программированию и использовать вместо него GPT-4 — новейшую нейросеть компании OpenAI. Как оказалось, такой подход к написанию ПО оказался выгодным для компаний почти по всем пунктам — они выиграли и по деньгам, и по качеству кода, и по скорости написания ПО, а это является тревожным звонком для многих программистов, особенно начинающих.

На конец марта 2023 г. GPT-4 действительно умела писать программы, но пока не самые сложные. Преимущество такого решения в том, что она может выдать код, базируясь на нескольких запросах пользователя, озвученных простым разговорным языком. При этом она не потребует зарплату, отпускные и отчисления в пенсионный фонд за свою работу, да и налоги за нее работодателю платить не придется.

Реальные примеры

Одним из первых, кто применил знания GPT-4 для написания кода ПО и рассказал об этом миру, стал предприниматель Джо Перкинс (Joe Perkins), основатель стартапа Landscape по разработке программных инструментов для венчурных фондов. В своем блоге в Twitter (заблокированная в России социальная сеть) он сообщил, что при помощи GPT-4 всего за одну ночь написал пять микросервисов для нового продукта своей компании.

Фото: FreePik Такими темпами профессия программиста потеряет свой шарм, а сами программисты скоро начнут лишаться работы или, по меньшей мере, хорошей зарплаты

По словам Перкинса, опытный программист потратил бы на ту же работу две недели и запросил бы 5000 фунтов стерлингов (470,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 22 марта 2023 г.), тогда как GPT-4 справилась за три часа. При этом Перкинс потратил лишь $0,11 (8,5 руб.), не уточнив, на что ушли эти деньги.

«Она не только написала код, но и предоставила пошаговые инструкции по настройке и запуску, — добавил Перкинс. — Я не понял часть кода, поэтому попросил добавить комментарии к его ключевым частям кода. Очень просто».

«Я думаю, что мы, вероятно, все еще очень далеки от того момента, когда инженер Google будет писать свой код с помощью OpenAI, — сказал Перкинс. — Но в то же время, мы — начинающий стартап, качество нашего продукта очень важно. У нас ограниченные ресурсы. Таким образом, возможность для меня просто зайти в GPT-4 и использовать сгенерированный ею код экономит много времени и других ресурсов, в том числе деньги».

По словам Перкинса, как виртуальный программист нейросеть GPT-4 будет невероятно полезна в области образования, поскольку она помогает писать, тестировать и объяснять код пользователям, позволяя людям, в том числе, с ограниченными техническими знаниями, легко изучать и исследовать программный код.

В качестве дополнительного примера Перкинс привел своего друга, не имеющего технического образования. Заручившись поддержкой новой нейросети, он смог всего лишь за 15 минут создать расширение для Chrome, позволяющее пользователям переводить выделенный текст на веб-странице на любой язык.

Противоположное мнение

Примеры Джо Перкинса и его друга наглядно демонстрируют невероятный потенциал нейросетей в программировании. Может сложиться впечатление, что дни программиста как профессии сочтены, но в этом уверены далеко не все.

Алексей Шовкун, «Информационные системы и сервисы»: Наша философия изначально строилась на использовании open source ит в госсекторе

Не отрицая все преимущества GPT-4 в вопросе написания кода, исполнительный директор по вопросам онлайн-образования в Технологическом институте Джорджии Дэвид Джойнер (David Joyner) полагает, что нейросети не заменят живых программистов. По его мнению, они, скорее, станут их виртуальными коллегами и помощниками и смогут брать на себя часть работы. В теории, такой подход тоже ускорит процесс разработки программных продуктов.

Тем не менее, все указывает на то, что программирование как таковое в современном мире находится в большой опасности. Даже если не брать в расчет классические платформы low-code и тем более no-code, где для создания приложений знания в программировании если и нужны, то лишь самые базовые, то существуют сервисы, которые при помощи ИИ в два счета напишут нужный код.

В этом направлении семимильными шагами идет корпорация Microsoft – один из крупнейших инвесторов OpenAI, создателя GPT-4. У нее еще летом 2021 г. появился виртуальный помощник программиста Copilot, встроенный в репозиторий GitHub и ворующий код у реальных разработчиков.

В марте 2023 г. новое поколение Copilot, построенное, с высокой степенью вероятности, на GPT-4, было интегрировано в состав платформы для написания бизнес-приложений Microsoft Power Platform. Виртуальный помощник понимает разговорный язык и может по двум-трем запросам выдать готовое ПО или часть кода.