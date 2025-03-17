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«Ростелеком» переходит на no-code платформу «Акола» для создания внутрикорпоративных сервисов

«Ростелеком» выбрал no-code платформу «Акола» для создания портальных решений, лендингов и сайтов. Переход на отечественное решение поддерживает стратегию импортозамещения и технологического суверенитета компании. Платформа «Акола» от «РТК ИТ Плюс», дочерней компании «Ростелекома», позволяет разрабатывать портальные решения, веб-приложения и посадочные страницы для различных бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Ростелеком» создал с помощью платформы более 20 внутренних и клиентских информационных порталов, которые уже работают. «Акола» снижает время запуска приложений и сервисов на 50% по сравнению с использованием стандартных методов разработки. «Ростелеком» планирует использовать потенциал «Аколы» для цифровизации и автоматизации внутренних бизнес-процессов, связанных с управлением проектами, улучшением коммуникации между сотрудниками и оптимизацией документооборота, что в целом повысит производительность и прозрачность работы внутри компании.

«Акола» входит в ИТ-экосистему «Лукоморье». Платформа позволяет разрабатывать веб-приложения и сайты любой сложности без привлечения высокооплачиваемых ИТ-разработчиков и ручного программирования, только с помощью встроенных no-code инструментов, таких как модели данных и алгоритмы обработки. Кроме того, «Акола» поддерживает создание пользовательских интерфейсов, что помогает сохранить фирменный стиль и обеспечить высокий уровень пользовательского опыта. Встроенный конструктор API упрощает интеграцию разработанных решений с другими системами, используемыми в компании.

Арсен Благов, генеральный директор компании «РТК ИТ Плюс»: «Платформа “Акола” — пример того, как российские технологии решают бизнес-задачи, обеспечивая рациональное распределение ресурсов. Наше решение ускоряет вывод продуктов на рынок и снимает часть нагрузки на ИТ-отделы, давая администраторам и аналитикам возможность создавать приложения без необходимости привлекать специалистов разработки для какой-либо доработки функционала. Уверен, что “Акола” поможет российским компаниям укрепить свои позиции на рынке, опередить конкурентов и достичь новых успехов в цифровизации бизнеса».

Виталий Трепыхалин, вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома»: «“Акола” помогает “Ростелекому” быстрее создавать корпоративные порталы, посадочные страницы, микросайты и автоматизировать бизнес-процессы — от управления персоналом до учета финансов. Платформа поддерживает наши планы по развитию корпоративных цифровых систем и ускоряет их запуск. Теперь мы оперативно внедряем новые сервисы — CRM-системы, платформы для развития и оценки персонала, клиентские информационные ресурсы — и адаптируем их под нужды бизнеса».

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