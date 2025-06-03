«Лукоморье» и «МойОфис» создадут единую корпоративную платформу для работы с документами, коммуникациями и автоматизации бизнес-процессов

ИТ-экосистема «Лукоморье», разработчик цифровых продуктов для управления бизнес-процессами и проектной деятельностью, и «МойОфис», российская продуктовая компания, подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В рамках партнерства стороны приступят к поэтапной интеграции своих продуктов в единое цифровое рабочее пространство с возможностью совместной работы, управления документами и автоматизации бизнес-процессов. Решение объединит no-code платформу «Акола», продукт ИТ-экосистемы «Лукоморье», с веб-редакторами «Документы Онлайн», корпоративным мессенджером Squadus, и компонентами «МойОфис» SDK. Платформа позволит компаниям-клиентам обмениваться мгновенными сообщениями в командных пространствах Squadus, развертывать корпоративные и внешние интранет-порталы, сайты команд, библиотеки документов, системы управления задачами и другие инструменты для взаимодействия сотрудников.

Первым этапом интеграции станет объединение no-code платформы «Акола» и корпоративного мессенджера Squadus. Пользователи смогут централизованно хранить файлы, а также редактировать документы в режиме реального времени, обеспечивая полноценную командную работу. Главная цель интеграции — сформировать единое цифровое пространство для взаимодействия, где документы, задачи, заявки и обсуждения будут сосредоточены в одном интерфейсе. Это избавит сотрудников от необходимости переключаться между разрозненными сервисами и сделает повседневную работу проще и эффективнее.

Кроме того, интеграция обеспечит автоматическую рассылку уведомлений о статусе задач и бизнес-процессов прямо в чат Squadus. Сотрудники смогут реагировать на изменения и выполнять определенные действия — например, согласовывать документы или подтверждать заявки — непосредственно из мессенджера, без необходимости перехода в другие системы. Такой подход значительно ускорит рабочие процессы и сократит время на рутинные операции.

Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье»: «Это партнерство — важный шаг в развитии российских корпоративных решений. Объединяя наши компетенции с «МойОфис», мы не просто создаем технологическую платформу, соответствующую самым современным требованиям бизнеса к безопасности, удобству и функциональности, — мы закладываем основу для масштабной, долгосрочной кооперации, способной приносить бизнесу реальную ценность и устойчивые конкурентные преимущества».

Вячеслав Закоржевский, генеральный директор «МойОфис»: «Совместное с “Лукоморьем” решение поможет бизнесу выстроить безопасную и удобную цифровую среду для сотрудничества. Мы фокусируемся на глубокой интеграции продуктов, формировании сквозных процессов с партнерами, чтобы клиенты могли минимизировать рутинные операции и ускорить принятие решений».

Партнерство открывает новые перспективы для развития корпоративных цифровых решений на российском рынке. Компании планируют последовательно расширять функциональность платформы, ориентируясь на потребности бизнеса в автоматизации рабочих процессов и повышении эффективности командной работы.