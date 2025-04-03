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Ростелеком ЦТ РТК ИТ Плюс Лукоморье Диво ESM-система
ESM-система «Диво» состоит из пяти модулей и автоматизирует работу внутренних ИТ-служб: в ней реализован интуитивный интерфейс для подачи обращений, шаблоны типовых заявок и визуальный конструктор процессов. Встроенный ИИ-модуль классифицирует запросы и предлагает решения, снижая нагрузку на службы поддержки.
|03.04.2025
|«РТК ИТ Плюс» усилил ИТ-экосистему «Лукоморье» тремя новыми продуктами 3
Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Т Плюс - ИТ Плюс 19 1
|Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 59 1
|Ростелеком 9831 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 1
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