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ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новую систему автоматизации для сервисных команд малого и среднего бизнеса — «Диво Старт»

ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила о запуске нового продукта — системы «Диво Старт» для автоматизации работы сервисных подразделений в малом и среднем бизнесе. Решение разработано на отечественной платформе «Акола», включено в Единый реестр российского ПО (ESMP SE) и уже доступно для внедрения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Диво Старт» — это версия платформы «Диво», специально разработанная для небольших команд и компаний, которые только начинают автоматизировать свои ИТ-процессы. Решение подойдет компаниям, которым важно выстроить клиентский сервис с бизнес-процессами, поддержкой всех каналов связи и удобным интерфейсом как для сотрудников, так и для самих клиентов. В отличие от «Диво», ориентированной на зрелые ITSM-подходы и глубокую детализацию, «Диво Старт» предлагает сокращенный и упрощенный набор инструментов для решения базовых задач.

Основная функция продукта — повысить качество клиентского сервиса и сократить операционные издержки за счет автоматизации рутинных процессов. «Диво Старт» объединяет в себе рабочее пространство, модуль управления обращениями, аналитику, портал самообслуживания и встроенные инструменты коммуникации. Так, система позволяет принимать обращения по почте, в чатах, мессенджерах и по телефону, объединяя всю историю взаимодействия с клиентами в одном окне. Автоматическая классификация и маршрутизация заявок, гибкие статусы, SLA и настройка прав доступа помогают выстроить прозрачный и предсказуемый процесс работы даже в небольших командах.

Кроме того, система предлагает расширенные возможности аналитики — отчеты и визуализации позволяют в реальном времени оценивать эффективность работы команды, выявлять проблемные зоны и принимать обоснованные управленческие решения. Встроенный API обеспечивает интеграцию с внешними системами, а модульная архитектура продукта позволяет масштабировать функциональность по мере роста бизнеса.

Особое внимание разработчики уделили простоте внедрения и использования. Благодаря тому, что решение создано на платформе «Акола», система может быть адаптирована под индивидуальные требования каждой организации без необходимости глубоких доработок. Внутренние команды получают прозрачный процесс, минимизацию ручных ошибок и простую коммуникацию внутри и вне компании, а клиенты — способ обращения и возможность отслеживать статус своих заявок через персонализированный портал.

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цифровизация

Арсен Благов, генеральный директор ООО «РТК ИТ плюс» (ИТ-экосистема «Лукоморье»): «"Диво Старт" — это готовое решение для автоматизации работы сервисных подразделений в малом и среднем бизнесе. Продукт с простым интерфейсом, гибкой настройкой и прозрачной моделью лицензирования позволяет внедрять систему быстро и с минимальными затратами. Для заказчика это означает реальную пользу в ежедневной работе: повышение скорости реакции на обращения, стабильное качество поддержки и контроль над внутренними задачами. Наша цель — чтобы российские компании могли использовать современные ИТ-инструменты и выстраивали сервис, способный масштабироваться вместе с бизнесом».

Решение «Диво Старт» доступно в трех вариантах лицензирования. Приобретение по типу «Продукт» подразумевает разовую покупку системы на платформе «Акола». Также возможна ежегодная оплата доступа по именным или конкурентным лицензиям с системой скидок — в зависимости от масштаба внедрения.

«Диво Старт» заменяет популярные западные решения service desk, такие как Freshdesk, Jira Service Desk и Zendesk. С выходом «Диво Старт» экосистема «Лукоморье» продолжает расширять продуктовую линейку, выводя на рынок универсальные и локализованные решения для цифровизации ключевых процессов.

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