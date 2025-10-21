Получите все материалы CNews по ключевому слову
Freshworks Freshdesk
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|21.10.2025
|ITSM-система Tikitrik заменила Freshdesk для обработки обращений производственных компаний 1
|16.06.2025
|ИТ-экосистема «Лукоморье» представила новую систему автоматизации для сервисных команд малого и среднего бизнеса — «Диво Старт» 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394181, в очереди разбора - 732237.
Создано именных указателей - 184657.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.