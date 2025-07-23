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Мартиросян Сергей
УПОМИНАНИЯ
|23.07.2025
|«Инфосэл» и «Лукоморье» объявляют о технологическом партнерстве 1
Мартиросян Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
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