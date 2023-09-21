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«Ростелеком» и университет Иннополис объединят усилия для разработки «Яги»

«Ростелеком» и университет Иннополис совместно разработают программные продукты для отечественной платформы «Яга» — системы управления задачами и проектами, призванной заменить стек иностранных продуктов Atlassian (Trello, Jira, Confluence). Соответствующий меморандум подписали вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов и первый проректор — заместитель директора, руководитель Передовой инженерной школы университета Иннополис Искандер Бариев. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Стороны договорились о сотрудничестве по проекту «Яга» «Ростелекома» — отечественной платформе по управлению проектами, которая выйдет на рынок в первом квартале 2024 г. «Яга» является ядром будущей платформы разработки «Лукоморье», покрывающей весь жизненный цикл разработки ПО для крупных и средних ИТ-команд.

Университет Иннополис с 2022 г. вместе с компаниями-партнерами разрабатывает технологические решения для ускоренной разработки отечественного ПО в рамках собственной Передовой инженерной школы (ПИШ). Опыт ПИШ российского ИТ-вуза позволит улучшить как существующие программные продукты «Ростелекома», так и разработать новые, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

«В рамках нашего взаимного стратегического сотрудничества мы планируем сформировать рабочие группы, которые будут заниматься проведением научно-исследовательских проектов, обучением алгоритмов искусственного интеллекта и разработкой программных продуктов, в том числе для нашего нового продукта “Яга”. При этом будет активно использоваться инфраструктура, датасеты и другие ресурсы обеих сторон», — сказал вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов.

«Наша Передовая инженерная школа разрабатывает технологии автогенерации кода на основе искусственного интеллекта, и в рамках этого сотрудничества мы сможем связать исследовательский потенциал нашего ИТ-вуза с технологическими ресурсами лидирующей в своей отрасли компании. И применить таким образом научный подход к поиску совместных решений реальных бизнес-задач, что позволит не только улучшить существующие продукты и сервисы, но и разработать принципиально новые программные решения для развития российского цифрового суверенитета», — отметил первый проректор — заместитель директора, руководитель Передовой инженерной школы Университета Иннополис Искандер Бариев.

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Университет Иннополис специализируется на образовании, исследованиях и разработках в области информационных технологий и робототехники. В 2022 г. вуз открыл Передовую инженерную школу в рамках одноименного федерального проекта Минобрнауки России. ПИШ университета Иннополис совместно с индустриальными партнерами — VK Company Limited, «Ростелеком», «Газпром» — сосредоточится на разработке продуктов по автогенерации кода с применением ИИ. Всего до 2030 г. ПИШ разработает пять российских ИТ-решений, подготовит 14 тыс. ИТ-специалистов и запустит новые образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.

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