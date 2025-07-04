CNews FORUM Кейсы 2025: полное импортозамещение возможно

На пленарном заседании CNews FORUM Кейсы 2025 выступили представители органов государственной власти, крупнейших компаний из самых разных отраслей. Число успешных кейсов внедрения отечественных ИТ-решений растет. Заказчики отмечают, что российские решения стали более зрелыми, и делятся опытом их эксплуатации. Разработчики используют крупные проекты для того, чтобы доработать функционал своих продуктов, и задумываются о выходе на международный рынок. Благодаря этому цифровые решения уже начали приносить экономический эффект.

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Государственные инициативы

Пленарное заседание CNews FORUM Кейсы 2025 открыл Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Он напомнил, что обеспечение кибербезопасности — одно из важнейших направлений развития отечественной ИТ-отрасли. При этом в России информационная безопасность (ИБ) — одна из самых сильных в мире, например, у нас есть собственные решения в области криптографии. «Государство ставит задачу, а реализуют ее коммерческие компании — они активно продвигают свои технологии», — говорит Александр Шойтов.

Национальный проект «Экономика данных» задает курс на широкое использование больших данных и искусственного интеллекта (ИИ). А значит, надо всерьез задуматься об обеспечении безопасности при работе с ними. В сентябре 2025 г. вступит в силу соответствующий закон — будет создана информационная система Минцифры для работы с обезличенными персональными данными. Также министерство работает над законодательной базой в сфере продажи обезличенных ПДн.

Безопасная разработка и тестирование технологий ИИ для КИИ

Источник: Минцифры РФ, 2025

Важная задача — обеспечить доверенное использование ИИ. В ближайшее время в России появится реестр доверенных решений, в котором будут продукты, созданные путем безопасной разработки и обученные на доверенных дата-сетах.

Елена Громова, директор Департамента ИТ в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов РФ, рассказала о цифровизации бюджетного процесса в РФ. Идея создания электронного бюджета возникла в 2010 г. В 2011 г. была утверждена концепция разработки платформы «Электронный бюджет» на базе самых современных технологий. К 2024 г. реализованы типовые сквозные процессы для управления бюджетным процессом и государственными программами. Теперь внесение изменений в сводную бюджетную роспись занимает 5 дней, бизнес может оперативно получить информацию о мерах государственной финансовой поддержки. Все документы хранятся в электронном виде.

К 2027 г. планируется внедрить на платформе клиентские сценарии, запустить цифровые сервисы для различных категорий пользователей с использованием роботизации рутинных операций. Переход на цифровой бюджетный рубль позволит обеспечить прослеживаемость бюджетных средств. Принимать решения в ходе планирования и исполнения бюджетов и государственных программ поможет ИИ. «Анализ мирового опыта показал, что Россия — лидер в сфере цифровизации общественных финансов», — говорит Елена Громова.

Цифровизация общественных финансов

В 2023 г. было принято решение перевести решение на отечественные технологии, причем, их горизонт актуальности должен составлять не менее 10 лет. Эту работу выполняет Гознак. В новом решении будут широко использоваться большие языковые модели, предиктивная аналитика и большие данные.

Еще одно ведомство, активно занимающееся цифровизацией, — это Министерство сельского хозяйства РФ. По словам Елены Трошиной, директора Департамента технологического развития Министерства сельского хозяйства РФ, долгое время сельское хозяйство было непривлекательным для бизнеса. Сейчас ситуация изменилась — бизнес пришел в отрасль и активно внедряет новейшие технологии. Накоплено достаточно большое количество данных для того, чтобы можно было задуматься об использовании ИИ.

Главная цель — повышение производительности труда и снижение потерь. Например, для учета и комплексного планирования в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности используются IoT-устройства, с помощью которых собираются данные с полей, такие как влажность почвы, температура воздуха и другие, и передаются для анализа с помощью искусственного интеллекта в целях оптимизации работы систем полива и обработки. Использование такой технологии приводит к росту урожайности более чем на 15 %, сокращению затрат до 50 %, что повышает рентабельность на 25 % и выше. Елена Трошина также поделилась примерами использования систем дистанционного зондирования для анализа почвы и беспилотных тракторов и комбайнов.

Основные цифровые технологии, которые применяются в сельском хозяйстве

На этом фоне в отрасли довольно остро стоит кадровая проблема. «Сельскому хозяйству очень нужны ИТ-кадры: агроинженеры, аналитики данных, агромаркетологи, специалисты по внедрению и обслуживанию сенсоров и устройств интернета вещей и по геоинформатике», — говорит Елена Трошина. Соответствующие кафедры уже создаются в российских вузах.

Она также подчеркнула, что на государственном уровне в сельском хозяйстве уже создано 18 информационных систем, скоро им на смену придет единая цифровая платформа, с помощью которой участники рынка смогут вносить в них данные.

«Многие компании в мире не демонстрируют операционную эффективность и требуют субсидий у государства. Мы не получаем субсидий и обеспечиваем социальными услугами всех жителей России», — говорит Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора по цифровой трансформации Почты России. По его словам, это во многом достигается благодаря использованию ИТ. Уровень цифровой зрелости организации составляет 68%.

Итоги цифровой трансформации

Источник: Почта России, 2025

В списке самых масштабных проектов внедрение WFM-системы полного цикла для управления трудовыми ресурсами, которая позволяет оптимизировать рабочее время и повысить эффективность работы сотрудников. Большое значение уделялось трансформации логистики — внедрен инструмент Process Mining, который позволяет выявить неоптимальные процессы в логистической цепочке, разрабатывается система моделирования маршрутов с применением ИИ, внедрена модель маршрутизации региональной логистики.

Внедряется единая транспортная платформа и модель цифрового двойника сортировочных центров, запущен процесс роботизации производственных процессов. Сформирована единая система «Лотос» для сбора данных в электронном виде и передачи данных между информационными системами в режиме онлайн. Реализован проект по обеспечению результативной кибербезопасности — он затрагивает все отделения Почты России. Запущена цифровая платформа сервисов и мобильное приложение.

Импортозамещение возможно

«Мы пошли в импортозамещение осознанно и главным критерием сделали экономическую эффективность», — начал свое выступление Виктор Круглов, директор департамента ИТ-обеспечения МКБ. В банке отдают предпочтение программно-аппаратным комплексам (ПАК). В МКБ завершился проект виртуализации рабочих мест на базе отечественных решений, сейчас создается объектное хранилище данных.

Главными требованиями к ПАК были наличие флеш-накопителей вместо гибридного решения за сравнимые деньги, минимальный размер системы при максимальной функциональности, платформенная совместимость всех компонентов, поддержка в режиме «единого окна» от одного вендора и подтвержденная совместимость с решениями Arenadata, на базе которых создается ЦОД. «На момент выбора практически единственным решением с необходимым функционалом был ПАК «Скала^р», — говорит Виктор Круглов. В списке преимуществ решения также поддержка облегченного клиента антивируса Касперского — ведь до 50% всей нагрузки в VDI составляют средства защиты информации.

Виктор Круглов рекомендовал отечественным разработчикам развивать интеграцию ПАК с решениями по информационной безопасности «из коробки». «Опыт показывает важность концепции Secure by design, когда вопросы информационной безопасности решаются на этапе проектирования и интеграции решений, а не как дополнительный слой после развертывания инфраструктуры», — говорит он. Он также отметил отсутствие на рынке зрелых российских балансировщиков нагрузки и потребность в интеграции программных решений с сетевым оборудованием ЦОД.

Крупнейший проект перехода на отечественную коммуникационную платформу был реализован ВТБ — теперь все корпоративные коммуникации осуществляются на базе eXpress. Как рассказал Андрей Врацкий, CEO eXpress, в банке очень жесткие требования по безопасности, поэтому платформу пришлось специально дорабатывать. «Сейчас, общаясь с крупными заказчиками, мы просто показываем им архитектуру, созданную для ВТБ, и они понимают, что ничего нового не смогут придумать — скорее, отказаться от самых жестких требований», — говорит он.

Андрей Врацкий отметил, что мессенджер «Команда» уже вышел на международный

уровень и используется в зарубежных дочерних банках ВТБ в Казахстане, Белоруссии, Китае. В планах подключения пользователи Индии. В перспективе планируется распространить возможность использования «Команды» на компании группы ВТБ в Армении, Азербайджане, Грузии.

Экспортный потенциал

Источник: eXpress, 2025

«Задача импортозамещения стояла перед банком давно и на первый взгляд казалась нерешаемой», — вспоминает Иван Варжавин, исполнительный вице-президент Газпромбанка. Однако в 2022 г. регулятор объявил, что процессы, обеспечивающие денежные переводы между физическими и юридическими лицами, относятся к значимым объектам критической информационной инфраструктуры (ЗОКИИ).

В Газпромбанке стартовал процесс замены системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). На тот момент их было три, в том числе два вендорских, а ДБО собственной разработки содержала компоненты иностранного ПО. Функциональность эксплуатируемых систем разрабатывалась и обогащалась более 10 лет. Они были развернуты на RISC серверах с высокой производительностью и надежностью. Было принято решение перенести их на единую платформу, но ее надо было доработать. Проект был реализован за 1,5 года. Сейчас система находится в промышленной эксплуатации на импортозамещенном стеке и оборудовании, показывает стабильную и устойчивую работу и имеет необходимый запас прочности и производительности.

Заменить АБС оказалось сложнее — на тот момент на рынке не было ни одного кейса работы с отечественными автоматизированными банковскими системами и отечественных аналогов серверов. Тем не менее, проект удалось реализовать за 2 года — АБС переехала на ПАК «Скала^р» и PostgreSQL. «Срок импортозамещения в банке ключевых ЗОКИИ систем составляет примерно 2 года. Все необходимые для этого решения есть», — резюмирует Иван Варжавин.

Антон Атоян, заместитель генерального директора «СберТех»: Если нет доверия к контрагентам, компании начинают самостоятельно инвестировать и в ИТ, и в ИБ Николай Ульянов , заместитель председателя Правления МКБ : Стратегическим риском цифровой трансформации является кадровый голод Александр Фарберов, заместитель руководителя департамента внедрения и сопровождения информационных систем «Газпром Бурение»: 85% сотрудников нашей компании работают вахтовым методом, но при этом все они работают с данными и должны иметь к ним доступ Александр Воеводин, директор по работе с корпоративными клиентами «Битрикс24»: Мы сделали платформу для работы сотрудников, объединяющую инструменты совместной работы, HR-портал, сервисы работы с документами в мобильном приложении, сервисы закупок, продаж, маркетинга, BPM-cервисы Сергей Сергеев, директор по цифровым инновациям и ИТ торговой сети «Лента»: Главная сложность в реализации новой стратегии связана с нехваткой ИТ-специалистов Глеб Лигачев, директор по информационным технологиям СО ЕЭС: ИТ-директору недостаточно иметь технологические знания — необходим еще и здравый смысл Роман Соболев, директор по информационным технологиям компании «Силовые машины»: Выяснилось, что необходимо решить как минимум три проблемы: неравномерного распределения активного времени в отделах, использования нескольких типов ПО для обработки запросов и спада рабочего темпа в обеденное время Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта РУСАЛ: Бизнесу нужны забитые гвозди, а не молоток Антон Атоян , заместитель генерального директора «СберТех»: Если нет доверия к контрагентам, компании начинают самостоятельно инвестировать и в ИТ, и в ИБ Участники пленарного заседании CNews FORUM Кейсы 2025

Дмитрий Суровец, вице-президент по информационным технологиям транспортной группы FESCO, рассказал, как компания отказалась от иностранного FMS-решения в пользу собственной разработки на базе 1С. «Наша система не уступает, а где-то превосходит международные аналоги», — говорит он. Кроме того, в FESCO создали цифрового двойника порта. Решение отображает текущее расположение объектов в порту, показывает текущие процессы работы с автотранспортом, судами на подходе и рейде, постановкой судов к причалам, собирает данные из разных источников, систем, датчиков, оборудования и техники для повышения эффективности. Внедряется система, автоматизирующая прогнозирование образования порожних контейнеров по локациям. Не только следить за безопасностью порта, но и контролировать использование сотрудниками средств индивидуальной защиты и их нахождение в опасных зонах помогает интеллектуальное видеонаблюдение.

Управление флотом осуществляется в Ситуационном центре — сюда поступают данные мониторинга судов и судовой связи, метеорологические данные. При планировании маршрутов используется ИИ. Создана Единая сенсорная цифровая сеть (ЕСЦС) – система онлайн мониторинга кранов и другой спецтехники, их технического состояния. Накопленные данных используются для предиктивного анализа и оценки необходимости техобслуживания и ремонта. Оформление всех необходимых для транспортировки грузов документов происходит в электронном виде через «одно окно».

Безопасность как базовый функционал

Продолжил тему безопасной разработки Антон Атоян, заместитель генерального директора «СберТех». Он напомнил, что ученые обнаружили связь между уровнем доверия и благополучием страны. По оценкам экономистов, отсутствие доверия бьет по российскому рынку даже сильнее, чем коррупция. Доверие очень сложно завоевать, и любая ошибка может привести к его разрушению. «Если нет доверия к контрагентам, компании начинают самостоятельно инвестировать и в ИТ, и в ИБ»», — говорит Антон Атоян.

Поддерживать доверие между поставщиком и клиентом помогают стандарты. «СберТех» получил сертификат безопасной разработки программных продуктов ФСТЭК. Он гарантирует высокий уровень кибербезопасности ПО и экспертизу «СберТеха» в построении конвейера безопасной разработки.

Конвейер безопасной разработки ПО

Источник: СберТех, 2025

Антон Атоян предложил воспользоваться конвейером по модели SaaS или приобрести его для on-prem использования. По его словам, наличие сертификата о безопасной разработке позволяет клиентам «СберТех» не заниматься дополнительной проверкой решений на предмет их безопасности и быстрее создавать сертифицированные версии ПО.

Как бороться с дефицитом кадров

Николай Ульянов, заместитель председателя Правления МКБ, уверен, что стратегическим риском цифровой трансформации является кадровый голод. В МКБ определили пять приоритетов решения этой проблемы. Это приоритет внутреннего развития и переквалификации, формирование привлекательного бренда работодателя с упором на стабильность, миссию и возможность влияния, автоматизация и оптимизация процессов подбора и онбординга, гибкость форматoв работы и использование альтернативных моделей трудоустройства и фокус на удержании ключевых сотрудников.

В банке создана IT-Академия — внутренняя платформа для подготовки специалистов от начального уровня до работы в команде, перепрофилирования специалистов внутри ИТ и развития новых навыков. Она ориентирована на три основные категории студентов. Первая — специалисты без опыта работы, студенты профильных или непрофильных ВУЗов, желающие связать свою жизнь с ИТ. Вторая — ИТ-специалисты, которые имеют опыт в разработке, а также прошли курсы по релевантной для банка специализации. Третья — специалисты из смежной отрасли, которые уже знакомы с темой ИТ, например, тестировщики или разработчики, и умеют писать код на разных языках.

Процесс обучения организован в три этапа: теоретическая подготовка, работа с наставником и «высадка» в команду. Первый этап проходит на интерактивной платформе, которая была разработана выпускниками 1-го потока IT-Академии. По словам Николая Ульянова, конверсия из студентов в профильных специалистов составляет 96%.

«85% сотрудников нашей компании работают вахтовым методом, но при этом все они работают с данными и должны иметь к ним доступ», — говорит Александр Фарберов, заместитель руководителя департамента внедрения и сопровождения информационных систем «Газпром Бурение». Для этого в компании была создана единая цифровая платформа. В ее состав вошли корпоративный портал, личный кабинет и КЭДО, производственная отчетность и LMS-система.

Доступ к личному кабинету осуществляется через web-приложение для мобильных устройств с доступом для каждого работника группы компаний. Александр Фарберовподробно рассказал, какие функции доступны сотрудникам на портале. Все функции были реализованы на единой платформе «Битрикс24». «Мы сделали платформу для работы сотрудников, объединяющую инструменты совместной работы, HR-портал, сервисы работы с документами в мобильном приложении, сервисы закупок, продаж, маркетинга, BPM-cервисы», — говорит Александр Воеводин, директор по работе с корпоративными клиентами «Битрикс24». Он подчеркнул, что на платформе также реализованы самые современные инструменты управления безопасностью.

Управление безопасностью

С 2025 по 2027 гг. «Лента» реализует новую ИТ-стратегию с переходом от внутренней трансформации к технологическому лидерству в ритейле, говорит Сергей Сергеев, директор по цифровым инновациям и ИТ торговой сети «Лента». Компания делает ставку на рост качества ИТ за счет роста технологичности и эффективности и разработку собственных продуктов с перспективой дальнейшего вывода их на рынок.

Целевая архитектура 2027

В списке продуктов под брендом LentaTech платформа для роботизации бизнес-процессов, DELI — инновационная система управления ассортиментом, «Приемка СОФ» — комплексный продукт, который включает в себя мобильное приложение и сервис для удаленной приемки по качеству свежих овощей и фруктов, мобильное приложение для сотрудников — единый личный кабинет сотрудника и широкий набор функций, адаптируемых под нужды любой компании.

Сергей Сергеев подчеркнул, что главная сложность в реализации новой стратегии связана с нехваткой ИТ-специалистов. В ответ на это в «Ленте» решили повышать уровень человеко-центричности: развивать осознанное взаимодействие с людьми; разрабатывать собственные методы удержания специалистов; формировать и усиливать привлекательность ИТ-бренда Lenta Tech.

Не забываем об эффективности

«ИТ-директору недостаточно иметь технологические знания — необходим еще и здравый смысл», — уверен Глеб Лигачев, директор по информационным технологиям СО ЕЭС. По его словам, инициатива внедрения новых цифровых продуктов в компании часто исходит от «визионера». Он выдвигает понятные ему требования, на основании которых создается первая версия решения. Затем она начинает обрастать новыми модулями. Параллельно покупаются новые чужие продукты. В процессе расширения функционала они начинают конкурировать между собой за пользователя. «В результате в компании появляется множество решений, каждое из которых уродливо по-своему», — говорит Глеб Лигачев.

Технологически развитым компаниям нужны надежные, производительные и безопасные решения, уверен эксперт. Он дал несколько рекомендаций, как найти баланс между внедрением новых решений и обеспечением стабильности работы компании.

В Центре единого сервиса компании «Силовые машины» запустили поиск и анализ операций с использованием технологии Task Mining. Было выбрано две фокус-группы: 1С и SAP. В результате выяснилось, что необходимо решить как минимум три проблемы: неравномерного распределения активного времени в отделах, использования нескольких типов ПО для обработки запросов и спада рабочего темпа в обеденное время, рассказал Роман Соболев, директор по информационным технологиям компании «Силовые машины».

С помощью технологии Process Mining провели разметку операций и определили, какие из них можно роботизировать. Например, в группе 1С роботы были внедрены для переноса данных в 1С и проведения платежных поручений; распознавания документов, проверки данных и проведения счетов-фактур. В группе SAP — для переноса данных в SAP и заполнения данных о персонале и оформления ЭЛН в системе «Контур».

«Бизнесу нужны забитые гвозди, а не молоток», — напомнил Михаил Граденко, директор департамента технологий искусственного интеллекта РУСАЛ. Но из-за технологического хайпа наше внимание фиксируется на молотке — на технологиях и инструментах ML (включая AI), Business Intelligence, Big Data Analysis. Мы забываем о назначении этих инструментов, о том, что это всего лишь средства преобразования данных в ценность или, как сейчас говорят, средства Data Intelligence.

В РУСАЛе внедрили собственную DSML-платформу. Она состоит из инструментов (Tools), регламентов (Regulations) и практик (Guidelines). «Мы заметили конвергенцию AI, BI и Data Analysis решений. Это говорит о том, что инструменты Data Science доступны для решения других задач», — говорит Михаил Граденко. Он рассказал, как создаются Data Intelligenсe продукты. Платформа может работать on-prem и масштабироваться с облако и полностью заменить BI.

CNews FORUM Кейсы 2025 посетили более 1200 человек. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 40 стендах.









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