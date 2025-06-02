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Индексная книга (каталог) CNews*
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Долгалев Эдуард


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 Selecty на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
18.11.2024 Эдуард Долгалев, Selecty: Сегодня в России идет замена практически всего ИТ-ландшафта 1
05.06.2024 ИТ-аутсорсинг 2024: космическая перезагрузка 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
14.06.2023 ИТ-аутсорсинг – новая эра цифровой трансформации бизнеса 1
29.09.2009 Новые возможности: Зачем бизнесу СОА? 2
07.09.2009 Круглый стол CNews: «СОА: новые возможности» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Долгалев Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9473 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8901 2
Намип МНПП - НАМИП Отраслевые решения 35 2
Cisco Systems 5157 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 133 1
МегаФон 9292 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13249 1
8490 1
Ред Софт - Red Soft 795 1
Oracle Corporation 6760 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2069 1
Корус Консалтинг ГК 1257 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Neoflex - Неофлекс 231 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
i-Free Just AI 33 1
Comindware - Колловэар 162 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 544 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 389 1
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 88 1
Бизнес ИТ 43 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Инносети - Innoseti 20 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 49 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 310 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 54 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
Google LLC 11956 1
Huawei 4026 1
Selecty - Селекти 15 4
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2884 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7606 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 371 1
Связной ГК 1374 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 527 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1690 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 269 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 476 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 204 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 157 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 142 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 16 1
Stada 25 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Силовые машины 120 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 1
Азия Цемент 13 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 81 1
КазМунайГаз АНПЗ - Атыраусский НПЗ - Атырауский нефтеперерабатывающий завод 7 1
ОТЭКО ГК 24 1
Шереметьево Хэндлинг 43 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1305 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3356 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11748 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 2
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7480 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10442 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3368 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 565 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 1
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8880 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5338 1
Корпоративное управление - Corporate governance 96 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1252 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1794 1
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HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 2
OpenAI ChatGPT 404 2
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 55 2
Microsoft Teams - MS Teams 576 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 209 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 73 1
NVision Барьер 676 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 209 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 217 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 105 1
БИС - ITQuick - Jumse 45 1
JaNet systems - iJaNet Framework 5 1
Смирнов Максим 52 2
Бутыркин Вячеслав 14 2
Гладких Леонид 3 2
Энгельс Владимир 2 2
Шадаев Максут 1047 1
Рустамов Рустам 439 1
Натрусов Артем 290 1
Сотин Денис 211 1
Березин Максим 119 1
Семенов Александр 158 1
Леонов Алексей 85 1
Гузовский Денис 74 1
Гришин Дмитрий 209 1
Чурсин Дмитрий 67 1
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Мякишева Марина 84 1
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Новожилов Алексей 20 1
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Князев Сергей 7 1
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Маркова Светлана 38 1
Ульянычев Матвей 42 1
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Таджикистан - Республика 883 1
Казахстан - Республика 5649 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
Азия - Азиатский регион 5616 1
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Узбекистан - Республика 1786 1
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Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 121 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 28 1
Земля - планета Солнечной системы 10470 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 4
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6561 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11136 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7947 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5723 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3379 1
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1991 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 2
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2488 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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