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Долгалев Эдуард
УПОМИНАНИЯ
|02.06.2025
|Selecty на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 1
|18.11.2024
|Эдуард Долгалев, Selecty: Сегодня в России идет замена практически всего ИТ-ландшафта 1
|05.06.2024
|ИТ-аутсорсинг 2024: космическая перезагрузка 1
|07.07.2023
|От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
|14.06.2023
|ИТ-аутсорсинг – новая эра цифровой трансформации бизнеса 1
|29.09.2009
|Новые возможности: Зачем бизнесу СОА? 2
|07.09.2009
|Круглый стол CNews: «СОА: новые возможности» 1
Долгалев Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:
|Смирнов Максим 52 2
|Бутыркин Вячеслав 14 2
|Гладких Леонид 3 2
|Энгельс Владимир 2 2
|Шадаев Максут 1047 1
|Рустамов Рустам 439 1
|Натрусов Артем 290 1
|Сотин Денис 211 1
|Березин Максим 119 1
|Семенов Александр 158 1
|Леонов Алексей 85 1
|Гузовский Денис 74 1
|Гришин Дмитрий 209 1
|Чурсин Дмитрий 67 1
|Добровинский Александр 41 1
|Самородов Александр 13 1
|Бурилов Андрей 111 1
|Климов Андрей 79 1
|Ульянов Николай 122 1
|Воронин Павел 147 1
|Сивцев Илья 153 1
|Евдокимов Игорь 56 1
|Сливко-Кольчик Елена 16 1
|Серова Елена 320 1
|Александров Александр 78 1
|Булгаков Кирилл 114 1
|Кондратенко Кирилл 19 1
|Спирин Антон 72 1
|Аншина Марина 78 1
|Стоянов Алексей 47 1
|Матукин Алексей 4 1
|Мякишева Марина 84 1
|Жучков Эдуард 12 1
|Березин Евгений 10 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Гаврилов Евгений 49 1
|Князев Сергей 7 1
|Карпов Роман 69 1
|Маркова Светлана 38 1
|Ульянычев Матвей 42 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 3
|Gartner - Гартнер 3574 1
|CNews Инновация года - награда 112 1
|МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 393 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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