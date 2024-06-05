ИТ-аутсорсинг 2024: космическая перезагрузка

ИT-аутсорсинг – бизнес-решение, которое с каждым годом набирает популярность в сфере информационных технологий, помогая оперативно закрывать все вопросы, связанные с квалифицированным персоналом в срочные проекты.

19 июня, в рамках CNews Forum 2024, группа компаний Selecty приглашает партнеров и друзей обсудить текущие запросы и потребности по поиску и предоставлению ИT-специалистов уровня мидл+ на проекты и в штат.

У гостей стенда будет возможность получить персональную консультацию Эдуарда Долгалева, коммерческого директора ГК Selecty, кандидата технических наук, по специфике проектов в зависимости от требуемых стеков специалистов, а также предварительный расчет стоимости работы с ИТ-аутсорсингом.

С 10:00 до 13:00 на стенде №8 будет работать ЛКС – Лимонадная космическая станция с освежающими напитками, которые помогут повысить продуктивность работы в жаркий летний день. Каждый час для участников мероприятия будут организованы сессии беспроигрышной лотереи.

Не упустите шанс пообщаться с ведущими экспертами ИТ-рынка и узнать о передовых ИT-решениях и трендах цифровой трансформации.