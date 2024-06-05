Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры
|

ИТ-аутсорсинг 2024: космическая перезагрузка

ИT-аутсорсинг – бизнес-решение, которое с каждым годом набирает популярность в сфере информационных технологий, помогая оперативно закрывать все вопросы, связанные с квалифицированным персоналом в срочные проекты.

19 июня, в рамках CNews Forum 2024, группа компаний Selecty приглашает партнеров и друзей обсудить текущие запросы и потребности по поиску и предоставлению ИT-специалистов уровня мидл+ на проекты и в штат.

У гостей стенда будет возможность получить персональную консультацию Эдуарда Долгалева, коммерческого директора ГК Selecty, кандидата технических наук, по специфике проектов в зависимости от требуемых стеков специалистов, а также предварительный расчет стоимости работы с ИТ-аутсорсингом.

С 10:00 до 13:00 на стенде №8 будет работать ЛКС – Лимонадная космическая станция с освежающими напитками, которые помогут повысить продуктивность работы в жаркий летний день. Каждый час для участников мероприятия будут организованы сессии беспроигрышной лотереи.

Не упустите шанс пообщаться с ведущими экспертами ИТ-рынка и узнать о передовых ИT-решениях и трендах цифровой трансформации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Инженера российского ВПК посадили за взлом компьютера

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Экс-президент МТС перешел на работу в «Альфа-Групп»

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Экс-глава ЦРУ вошел в совет директоров Veon

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор линейки компьютеров «Инферит Техника»: от мини-ПК до десктопа

Лучшие портативные вентиляторы и кондиционеры: хиты продаж

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024