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«МегаФон» улучшил покрытие в Бежаницком районе Псковской области

Почти 7 тыс. жителей старинных сел Бежаницкого района Псковской области будут обеспечены мобильным интернетом и уверенным сигналом связи на всей территории населенных пунктов. «МегаФон» увеличил зону покрытия на 30% для абонентов, установив дополнительное оборудование в диапазоне 4G.

Техническая служба оператора запустила дополнительный низкочастотный слой сети, который обеспечивает расширенный радиус покрытия, что особенно актуально в сельской местности. За счет проведенных работ существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети.

В Бежаницком районе увеличилась территория уверенного 4G-покрытия в поселках Красный луч и Бежаницы, селах Чихачево и Ашево, деревнях Ублиска, Сарыгино, Гора, Бардово, Выдрино и Цевло. Оно затрагивает жилую зону, административные здания и социальные учреждения и помогает местным жителям и туристам сделать использование цифровых сервисов более комфортным.

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Окрестности Бежаниц привлекают туристов и краеведов, сюда неоднократно приезжал Александр Пушкин — искал прототипы для своих произведений среди местных помещиков. Сейчас экскурсионные группы из Пушкиногорья уже приезжают в Бежаницкий район, а сотрудники музея-заповедника «Михайловское» включили его достопримечательности в экскурсионный маршрут «Усадьбы Пушкинского края».

С начала года модернизация сети оператора затронула все районы области. Обновления коснулись не только крупных поселков, но и небольших населенных пунктов. Всего за 2024 г. с помощью дополнительного низкочастотного диапазона 800 МГц зона покрытия была увеличена в 90 деревнях и селах. По сравнению с прошлым годом интернет трафик на обновлённых территориях вырос на 62%.

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