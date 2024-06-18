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«МегаФон» ускорил интернет на территории пушкинского музея‑усадьбы Михайловское

«МегаФон» ускорил 4G-интернет для десятков тысяч посетителей Михайловского — родового имения великого русского поэта А.С. Пушкина, расположенного в Пушкиногорском районе Псковской области. Теперь абоненты компании на территории усадьбы могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит⁄с.

«МегаФон», используя высокочастотный дополнительный слой LTE, модернизировал сетевую инфраструктуру недалеко от самых посещаемых локаций — дома поэта, горбатого моста, 100-летнего дуба и ветряной мельницы. Этот диапазон характеризуется высокими скоростями мобильного интернета и эффективностью при обмене данных, а также отличным качеством соединения.

В результате проведённых работ высокоскоростной мобильный интернет стал доступен не только гостям музея, но и жителям окрестных деревень Савкино, Зимари и Дедовцы, входящей в состав Пушкиногорья. В самом поселке Пушкинские горы связисты также системно развивают сеть, чтобы местные жители и приезжие туристы всегда могли быть онлайн.

«Всё чаще наших абонентов интересует не только пляжный отдых, но и нестандартные места для экскурсионного отпуска. За год активность туристов в сети здесь выросла на 36%, а это значит, что туристы с SIM‑картами «МегаФона» являются активными пользователями интернет‑трафика. Поэтому для комфорта наших абонентов мы расширяем возможности существующей сети перед началом туристического сезона», — отметил директор «МегаФона» в Псковской области Александр Долгих.

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В музейных локациях Пушкиногорья иногородние посетители составляют от 15 до 75%, что вполне обычно для такой известной туристической зоны как Михайловское – Тригорское – Петровское. При этом онлайн‑данных они используют больше среднего показателя — тысячи МБ в месяц. К примеру, среди посетителей музея Михайловское интернет-трафик в мае составил 205 Гб. Так как часть достопримечательностей — это парки и аллеи, пики посещений пушкинских усадеб приходятся на май и летние месяцы, когда «Аллея Анны Керн», «Скамья Онегина», «Аллея Татьяны» и Лукоморье выглядят наиболее красиво.

Чаще всего за отдыхом и впечатлениями в Пушкинские горы выбираются из Москвы, Санкт-Петербурга и соседних регионов. Так, во время майских праздников музей-усадьба Михайловское принимала большое число жителей из Смоленска и Великого Новгорода. Всего почтить память великого поэта в Михайловском приезжают туристы из 74 регионов России.

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