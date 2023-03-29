Сеть дистрибуции «Мегафона» в Коми выросла до 550 пунктов подключения

В Республике Коми увеличилось число пунктов продаж, где можно приобрести SIM-карты «Мегафона» и Yota. За последние полгода оператор открыл более 170 новых мест подключения и расширил сеть дистрибуции в 1,5 раза. Большая часть из них открылась в отдаленных районах региона.

Благодаря программе развития альтернативных каналов продаж открылось около 50 пунктов подключения в Ижемском, Печорском и Удорском районах. Также увеличилась сеть дистрибуции в Воркуте, Усинске, Ухте и близлежащих населенных пунктах – SIM-карты с саморегистрацией можно приобрести в более чем 70 локациях в Усинске, Ухте и близлежащих населенных пунктах. Всего в регионе уже работает 550 пунктов подключения.

Для открытия новых точек оператор выбирает магазины, расположенные в шаговой доступности и хорошо известные местным жителям. Такой подход позволяет сэкономить время клиентов и приобретать сим-карту вместе с покупкой продуктов и необходимых товаров. При этом подключиться к сети можно самостоятельно в удобное время.

«Мы делаем акцент на развитии пунктов продаж в удаленных районах и небольших населенных пунктах, чтобы можно было приобрести сим-карту, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Жители региона положительно оценили такой формат: магазины находятся в шаговой доступности, а подключиться к сети можно самостоятельно за 5-10 минут», – отметил директор «Мегафона» в Республике Коми Александр Канев.

Активация комплекта подключения SIM-карты с саморегистрацией возможна в любом месте. Заключение договора с оператором производится дистанционно, через мобильное приложение «Мегафона» с использованием учетной записи на «Госуслугах» и сервиса «Госключ». Абонент может выбрать любой из действующих тарифных планов, а также перейти из другой мобильной сети в «Мегафон» с сохранением своего абонентского номера.

Заказать SIM-карту с саморегистрацией можно даже не выходя из дома – услуга доступна в интернет-магазине «Мегафона» и на маркетплейсах Wildberries и Ozon.