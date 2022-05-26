МТС закрыла «белые пятна» в 16 районах Псковской области

МТС обеспечила услугами связи малые населенные пункты на территории Псковской области. Доступ к современным телеком-услугам на скорости до 100 Мбит/с получили более 2 тыс. человек.

С начала 2022 г. МТС обеспечила голосовой связью и высокоскоростным интернетом деревни с численностью населения от 20 до 200 человек. Теперь более 2 тыс. сельских жителей могут в полном объеме пользоваться теми же цифровыми услугами, что и жители больших городов: оставаться на связи, общаться с друзьями и близкими, пользоваться скоростным мобильным интернетом, работать или учиться в удаленном режиме, пользоваться госуслугами, дистанционно оплачивать услуги ЖКХ.

«Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы число «белых пятен» на карте Псковской области сокращалось, а жителям региона были доступны все современные телекоммуникационные технологии. Теперь жители населенных пунктов, где появилась связь, смогут скачивать «тяжелый» контент, смотреть фильмы в высоком разрешении в онлайн-кинотеатре Kion и на других видеоплатформах, вести прямые трансляции в соцсетях. Нашим абонентам уже доступна технология VoLTE, которая позволяет совершать голосовые звонки и одновременно пользоваться онлайн-сервисами – это важно в первую очередь там, где мобильный интернет является основным «окном» в интернет», — сказала Ольга Рябченко, директор МТС в Псковской области.

Голосовая связь и высокоскоростной интернет МТС появились в деревнях Гдовского, Невельского, Великолукского, Красногородского, Порховского, Дновского, Опочецкого, Палкинского, Печорского, Плюсского, Куньинского, Бежаницкого, Локнянского, Усвятского, Пустошкинского и Новоржевского районов.