«МегаФон» ускорил интернет для сельчан Печорского района Псковской области

Для жителей населенных пунктов Крупп, Подгорье, Большая Гверстонь и Кудина гора Печорского района ускорили мобильный интернет. Новое оборудование «МегаФона» охватывает территорию, где суммарно проживает около 1 тыс. человек.

Теперь местные жители могут получать государственные услуги, скачивать и загружать «тяжёлые» файлы, в удобное время оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми и стриминговыми сервисами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Увеличение скорости интернета как внутри зданий, так и на улице обеспечивают высокие и средние частотные диапазоны. Они имеют увеличенную ёмкость сети, которая позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству активных пользователей, и стабильную скорость передачи данных.

Цифровизация

Быстрый мобильный интернет открыл для абонентов «МегаФона» новые возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже поиска удалённой работы. В сёлах есть школы, детские сады и дома культуры. Благодаря наличию 4G-сигнала сотрудникам учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для детей, а ученикам — пользоваться образовательными платформами, электронным журналом или просто «сидеть в интернете.

