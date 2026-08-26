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Правительство Москвы Департамент финансов АСУ ГФ Автоматизированная система управления городскими финансами города Москвы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.08.2026 Москва перевела работу с субсидиями и грантами в электронный вид 2
09.06.2025 «БФТ-Холдинг» продолжает развитие автоматизированной системы управления городскими финансами города Москвы 2
18.10.2016 «Совинтех» автоматизировал ГКБ № 50 им. С. И. Спасокукоцкого 1
19.12.2014 Департамент финансов Москвы и БФТ заключили контракт на развитие АИС управления бюджетным процессом 1
02.12.2014 БФТ модернизировала систему управления городскими финансами Москвы 3
10.12.2013 «Прогноз» развивает систему управления городскими финансами Москвы 1
30.08.2013 МИД России ищет ИТ-подрядчика для сопровождения, модернизации и развития АСУ ФХД 1
20.11.2012 «Прогноз» обеспечит планирование и анализ исполнения бюджета Москвы 1
29.02.2012 В Тюменской области внедрено централизованное решения по проведению госзакупок на базе платформы «АЦК-Госзаказ» 1
09.12.2011 БФТ выиграла конкурс на опытно-конструкторские работы по созданию АСУ государственными финансами в Москве 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 407 5
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2077 4
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 3
Правительство Москвы - Департамент финансов 33 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3326 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 460 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36378 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54148 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2026 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6269 2
Электронный документ - Electronic document 1587 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14011 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13981 1
Управление финансами - Financial management 647 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 358 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2516 1
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HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2728 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1667 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2789 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Парус Бюджет 71 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
РЖД - ЕК АСУФР - Единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами 11 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3689 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 7
Россия - РФ - Российская федерация 166858 3
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Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 596 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5528 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11782 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3020 1
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