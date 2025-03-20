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Ардавов Рустам


20.03.2025 Обновление SRM-системы «БФТ.Закупки»: маршрутизация, делегирование и согласование 1
05.09.2024 «БФТ-Холдинг» автоматизировал процессы муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода 1
03.05.2023 «БФТ-холдинг» автоматизировал процесс госзакупок Амурской области в рамках 223-ФЗ 1
26.12.2022 В системе «БФТ.закупки» расширены контроли на соответствие требованиям 223-ФЗ 1
22.12.2022 «БФТ-холдинг» поможет внедрить риск-ориентированный подход при планировании контрольных мероприятий 1
14.07.2022 «БФТ-холдинг» расширил функциональность системы «БФТ. Бюджетный контроль» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ардавов Рустам и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 340 5
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11819 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6003 2
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 772 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31198 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1865 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12661 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2182 2
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 291 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10387 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3973 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1886 2
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 659 1
Оповещение и уведомление - Notification 4727 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24415 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12102 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5790 1
Электронный документ - Electronic document 1466 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 773 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 4
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 107 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 72 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1635 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Госзаказ - АЦК-Государственный-Муниципальный заказ 43 1
Абызова Юлия 1 1
Прохорова Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146358 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 1
Россия - ДФО - Амурская область 752 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48560 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51730 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2451 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2958 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 627 1
Короткая ссылка
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347990, в очереди разбора - 762996.
Создано именных указателей - 171319.
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