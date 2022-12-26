В системе «БФТ.закупки» расширены контроли на соответствие требованиям 223-ФЗ

«БФТ-холдинг» обновил комплексную систему для автоматизации закупочной деятельности «БФТ.закупки». В нее добавлен специализированный справочник «Контроли на соответствие требованиям 223-ФЗ». Он позволит заказчикам собирать все требования из положения о закупках в единой информационной среде и автоматически проверять документы закупки на соответствие необходимым критериям. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Практика проведения электронных торгов по 223-ФЗ регламентирует все бизнес-процессы закупочных процедур. Так, положения о закупках и типовые положения должны размещаться в Единой информационной системе (ЕИС) «Закупки». На стороне ЕИС такие сведения хранятся в текстовом формате. Это ограниченный состав данных электронного документа, который не позволяет поддерживать автоматизированные контроли на соответствие требованиям закупочных процедур.

При такой реализации бизнес-процесса специалисты по закупкам вынуждены вручную проводить контроль и проверку огромного массива входящей документации, что значительно повышает трудозатраты сотрудников и может приводить к ошибкам, связанным с человеческим фактором.

Чтобы решить подобную проблему, в последнее обновление программного комплекса «БФТ.закупки» вошел специализированный справочник «Контроли на соответствие требованиям 223-ФЗ». С его помощью система «БФТ.закупки» позволит отобразить в едином интерфейсе все данные положения о закупках из ЕИС, а также обогатить их дополнительной информацией.

Так, заказчики смогут вносить в справочник информацию о сроках проведения закупочных процедур и размещении документации, и настроить в нем контроли по товарам российского происхождения, выборкам обязательных квот, условиям размещения закупочных процедур у субъектов малого предпринимательства и другим критериям. На основе выставленных контролей система предупредит заказчика, если требования по закупке были нарушены, и поможет скорректировать эту информацию. Это значительно сэкономит время сотрудников на анализ закупочной документации и позволит избежать ошибок.

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«Обновленное решение позволит сотрудникам отделов по закупкам выполнять автоматизированный контроль при обработке электронных документов, обеспечить оперативный мониторинг достижения квот закупок товаров российского происхождения в режиме реального времени, а также предоставлять главным распорядителям бюджетных средств на согласование корректные данные. Это важнейшие этапы закупочных процедур, автоматизация которых может снять со специалистов по закупкам ряд нецелевых задач. Мы продолжим развивать систему “БФТ.закупки” и предлагать государственным компаниям и бизнесу самые современные цифровые инструменты», – сказал Рустам Ардавов, директор Департамента госзакупок и финконтроля «БФТ-холдинга».

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За спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС России, ряд проектов по модернизации портала «Работа в России» и создание подсистемы электронного кадрового документооборота для Роструда.