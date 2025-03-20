Обновление SRM-системы «БФТ.Закупки»: маршрутизация, делегирование и согласование

«БФТ-Холдинг» расширил функциональные возможности информационной системы организации процесса закупок «БФТ.Закупки». Обновления направлены на оптимизацию процессов маршрутизации, замещения и согласования документов. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

«БФТ.Закупки» — это флагманский продукт «БФТ-Холдинга» класса SRM (Supplier relationship management, система управления взаимоотношениями с поставщиками), который позволяет автоматизировать полный цикл управления закупочной деятельностью компании. Система помогает «оцифровать» все этапы закупочных процедур — от формирования потребности в закупке до исполнения договорных обязательств и подготовки отчетности. Продукт также обладает всеми цифровыми инструментами, необходимыми для построения сквозного бизнес-процесса закупок.

В новой версии системы «БФТ.Закупки» были реализованы инструменты настройки процессов согласования, замещения и маршрутизации документов. Так, пользователям теперь доступен справочник маршрутов согласования, в котором задается номер и наименование маршрута, а также выбирается определенный тип электронного документа. В SRM можно настраивать приоритеты в соответствии с требованиями бизнес-процессов компании, назначать согласующих, указывать плановые сроки исполнения задач, создавать несколько маршрутов согласования для одного документа и задавать другие параметры согласования документа, в зависимости от его характеристик и важности.

Еще одна новая функция системы «БФТ.Закупки» — настройка замещения и делегирования задач пользователям. Функциональность журнала выходного дня позволяет управлять задачами согласования электронных документов, включая их делегирование в период отсутствия сотрудников. Также SRM предоставляет возможность настраивать тип задач, которые будут делегированы. Особая часть процесса — уведомления. Теперь система автоматически уведомляет участников о делегировании задач и изменениях в процессе согласования через личный кабинет системы, электронную почту, мессенджер или SMS. В сообщении указывается, кто кого замещает, на какой период и по каким задачам. Это обеспечивает прозрачность процесса и исключает путаницу.

В новой версии «БФТ.Закупки» развитие также получила функция управления процедурой согласования документов. Система автоматически ищет подходящие маршруты и формирует лист согласования на основании данных из найденных маршрутов. Затем определяет все согласующие стороны и отправляет документ на маршрут. У пользователя при этом все задачи отображаются в разделе «Задачи на исполнение». Пользователи со специальными ролями могут вручную добавлять согласующих на любой этап, корректировать сроки и другие параметры. Кроме того, документ можно вернуть на редактирование, а также отозвать на любом этапе работы. По итогам согласования при использовании в системе юридически значимого электронного документооборота участники процедуры могут подписать документ электронной подписью (ЭП).

«Современные закупки требуют не только скорости, но и гибкости. С обновленной SRM-системой «БФТ.Закупки» мы сделали процесс максимально прозрачным и удобным, чтобы каждый этап — от согласования до исполнения — был под контролем. Это не просто оптимизация, это новый стандарт эффективности для бизнеса», — сказал Рустам Ардавов, директор Департамента закупок и финконтроля «БФТ-Холдинга».