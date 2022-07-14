«БФТ-холдинг» расширил функциональность системы «БФТ. Бюджетный контроль»

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, модернизировал программный комплекс «БФТ. Бюджетный контроль». Обновлённая система позволит представителям органов госвласти опираться на риск-рейтинг при планировании контрольных мероприятий, а также повысить качество автоматического управления процессами закупок.

В июне 2022 г. система «БФТ. Бюджетный контроль», предназначенная для автоматизации деятельности органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, получила развитие. Реализованы следующие обновления: функциональность риск-ориентированного подхода при планировании контрольных мероприятий; панель виджетов «Мониторинг показателей контрольной деятельности»; сервис выгрузки информации и документов в Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС); загрузка информации о малых закупках из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ».

Внедрение подсистемы риск-ориентированного подхода связано с постановлением Правительства РФ №208 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Планирование проверок, ревизий и обследований"». В обновленной подсистеме отбор объектов контроля происходит не только с помощью метода фильтрации, но и на основании их принадлежности к предусмотренным Федеральным стандартом категориям риска (риск-рейтинга). Пользователям предоставлена возможность самостоятельно определять объекты контроля, необходимые для включения в проект плана, а также менять значимость отдельных критериев риска. При необходимости информацию по объектам можно выгрузить в соответствующую печатную форму и приложить в качестве обоснования к проекту плана.

Задача модуля «Мониторинг показателей контрольной деятельности» — обеспечить прозрачность процессов при проведении контрольных мероприятий. Он представляет собой набор виджетов, которые позволяют руководителям быстро получать всю необходимую оперативную информацию о статусах, итогах и статистических показателях контрольных мероприятий. С его помощью можно отслеживать как общую картину, так и каждое отдельное контрольное мероприятие.

Новый сервис системы «БФТ. Бюджетный контроль» позволяет автоматизировано выгружать информацию в Единую информационную систему (ЕИС). Его задача – облегчить контрольным органам соблюдение требований закона №44-ФЗ и Постановления Правительства РФ №60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок». Информация и документы, предназначенные для выгрузки в ЕИС, сервис позволяет формировать автоматически из документов, созданных в системе. Сотруднику остаётся только подписать информацию и документы в личном кабинете ЕИС и разместить их. Таким образом, однократный ввод информации, позволяет максимально минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором.

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Также в системе реализована функциональность загрузки информации из системы управления закупками «АЦК-Госзаказ» в соответствии с №44-ФЗ — закупок малого объема.

«Весь реализованный инструментарий позволяет сотрудникам органов государственного (муниципального) финансового контроля осуществлять планирование контрольной деятельности, своевременно размещать информацию и документы в ЕИС, оперативно проводить мониторинг и анализ контрольной деятельности, а также сокращать затраты на ручную обработку всей документации», — сказал Рустам Ардавов, директор департамента госзакупок и финконтроля в «БФТ-холдинге».