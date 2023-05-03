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«БФТ-холдинг» автоматизировал процесс госзакупок Амурской области в рамках 223-ФЗ

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора, внедрил в Амурской области комплексную информационную систему «БФТ.закупки». Теперь бизнес-процесс по управлению закупочной деятельностью, регламентируемый 223-ФЗ, полностью автоматизирован на уровне субъекта.

«БФТ.закупки» помогает перевести на цифровые рельсы все этапы закупочных процедур, начиная с формирования потребности и заканчивая этапами исполнения договорных обязательств и формирования отчетности в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. В Амурской области внедрение продукта обеспечило автоматизацию процесса закупок, который регулируется законом № 223-ФЗ, и стало развитием централизованной информационно-технической платформы Амурской области по управлению государственными и муниципальными закупками.

По результатам этапа опытной эксплуатации и приемочных испытаний, проводимых с участием пилотной группы заказчиков, в регионе стартовал процесс подключения всех остальных групп пользователей. Сегодня решение в ежедневной работе используют более 300 сотрудников в 90 учреждениях области. С момента запуска системы суммарно было зарегистрировано более 2 тыс. планов, 550 карточек закупок и 2,5 тыс. договоров. В рамках проекта разработчик также наладил процесс интеграционного взаимодействия «БФТ-закупки» с системой «АЦК-финансы», обеспечивающий контроль и резервирование финансового обеспечения под проводимые закупочные процедуры.

«Информационная система «БФТ.закупки» предназначена для комплексной автоматизации закупочной деятельности заказчика в соответствии с федеральными требованиями, а также учитывает особенности региональных нормативных актов. С внедрением системы работа по проведению закупочных процедур в Амурской области полностью перешла из плоскости ручного труда в информационное пространство. Помимо управления всеми этапами закупок в рамках 223-ФЗ, система решает ряд других задач, в том числе ведение и применение каталогов закупаемых товаров, работ, услуг, поддержку процесса согласования проводимых закупочных процедур в зависимости от установленных параметров. Поддержка работы пользователя сопровождается вариативными функциональными возможностями, направленными на решение целевых задач», – сказал Рустам Ардавов, директор департамента госзакупок и финконтроля «БФТ-холдинга».

«Внедрение системы «БФТ.закупки» – важный этап развития информационно-технической системы Амурской области, позволяющий предупреждать нарушения в сфере закупок путём автоматического контроля соответствия процесса закупок требованиям действующего законодательства; снизить количество ошибок при выполнении процессов планирования, подготовки и размещения сведений о закупках; организовать электронный документооборот на различных этапах взаимодействия участников закупочного процесса.

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Внедрение системы позволяет также организовать просмотр и анализ информации, не содержащейся в ЕИС, в режиме реального времени; оказывать методологическую поддержку при организации закупочных процедур.

Внедрение системы должно привести в конечном итоге к снижению издержек, улучшению ключевых показателей закупочной деятельности, сокращению нарушений, вызванных человеческим фактором, коррупционных рисков», – сказала Светлана Прохорова, начальник управления государственного заказа Амурской области.

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