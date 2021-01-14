ГК ОТР совместно с ГК Astra Linux развивает федеральную ГИИС «Электронный бюджет»

ГК «Организационно-технологические решения 2000» (ОТР) внедрила в федеральную ГИИС «Электронный бюджет» Министерства финансов модуль формирования бюджетных росписей распорядителей федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств, функционирующий в среде операционной системы Astra Linux. К настоящему времени ОТР поставила министерству ряд программно-технических комплексов. В планах - оснастить АРМ с ОС Astra Linux 400 учреждений-распорядителей бюджетных средств. Начав внедрение в 2018 году, ОТР планирует завершить его в 2021 году.

В ходе внедрения модуля формирования бюджетных росписей ОТР поставила Министерству финансов ряд комплектов программных и технических средств. В их числе - 32 автономных автоматизированных рабочих места (АРМ) и 10 комплектов сетевых АРМ. ОТР также выполнила базовую установку компонентов и программного обеспечения собственной разработки, имеющего сертификат ФСТЭК. Кроме того, компания разграничила права и доступ пользователей к ПО. В настоящее время ОТР продолжает оказывать техническую поддержку и сопровождение поставленных министерству программных и технических средств.

В целом заключенный с Минфином контракт предполагает оснащение АРМ 400 учреждений-распорядителей бюджетных средств из разных регионов страны. На АРМ установлена сертифицированная ФСТЭК и ФСБ операционная система (ОС) Astra Linux со встроенными верифицированными средствами защиты информации, а также антивирус Касперского. На выбор ОС Astra Linux в качестве платформы повлияли несколько факторов. В их числе - наличие сертификатов всех регуляторов отечественного рынка, включая ФСТЭК и ФСБ России, встроенные верифицированные средства защиты информации, а также подтвержденные практикой отказоустойчивость и пригодность для защищенных IT-инфраструктур, обрабатывающих данные любой степени секретности.

«Компания ОТР уже более 20 лет занимается проектами интеграции программных и технических средств, преимущественно внедряя их в российские государственные структуры. В частности – в Федеральное казначейство, Пенсионный фонд, Минэкономразвития. Высокая экспертиза в области интеграции позволяет ОТР реализовывать проект в обозначенные в госконтракте сроки и в строгом соответствии с требованиями Министерства финансов. Благодаря новому модулю, ведомство сможет полностью в цифровом формате распределять бюджетные средства», - заявил руководитель проектов ГК ОТР Евгений Марченков.

«Переход федеральных ГИИС на отечественную ОС значительно упрощает организациям реализацию планов по импортозамещению. Изначально все государственные информационные системы работали только с Windows, и при переводе IT-инфраструктур на российское ПО приходилось находить специальные решения, чтобы обеспечить их корректное взаимодействие с ГИИС. Теперь же, с внедрением отечественного софта в федеральные информационные системы, процесс импортозамещения в IT станет более легкими и менее затратным», - отмечает директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.