Разделы

Цифровизация Техника
|

Подсистема обеспечения казначейского сопровождения – новая разработка «БФТ-холдинга»

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, создал подсистему обеспечения казначейского сопровождения. Она позволяет финансовым органам и участникам казначейского сопровождения взаимодействовать максимально прозрачно и в удобном для обеих сторон формате: обмениваться информацией и документами в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

В 2021 г. в российском бюджетном законодательстве произошли изменения, связанные с переходом на систему казначейских платежей и казначейское обслуживание бюджета. Финансовые органы субъектов России (муниципальных образований) в ряде случаев получили право осуществлять казначейское сопровождение в отношении средств, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета субъекта России (местного бюджета), а также – других видов средств в соответствии с отдельными нормативно-правовыми актами Правительства России.

В связи с этим в продуктовом портфеле «БФТ-холдинга» появилась подсистема обеспечения казначейского сопровождения. Укрупненно процесс осуществления казначейского сопровождения в ней выглядит следующим образом: в подсистеме регистрируется соответствующий договор (соглашение, контракт), участник казначейского сопровождения передает в финансовый орган сведения о расходовании целевых средств и документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств. Финансовый орган, в свою очередь, осуществляет перечисление средств из бюджета на лицевой счет участника казначейского сопровождения.

Функционал реализован в двух контурах: во внутреннем контуре взаимосвязано работают системы финансового органа; внешний контур представляет из себя модуль «БФТ.контрагент» – портальное решение, в котором создается личный кабинет получателя средств из бюджета. С помощью этого модуля получатель средств из бюджета имеет возможность формировать договоры в электронном виде, формировать сведения об операциях с целевыми средствами, автоматизировать создание заявок на предоставление субсидий по заявленным потребностям, получать информацию об этапе обработки заявленной потребности. Работая в веб-интерфейсе, он может передать в финансовый орган следующие документы в электронной форме: сведения об обязательствах и договоре участника казначейского сопровождения; сведения об операциях с целевыми средствами; документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств (документ-основание), платежный документ (распоряжения о совершении казначейских платежей).

Финансовый орган, являющийся заказчиком при казначейском сопровождении, может отправлять в сторону исполнителя документы по перечислению бюджетных средств. Также ему становятся доступны автоматизированное управление процессом казначейского сопровождения, мониторинг и отчетность. Например, он может контролировать соответствие идентификатора государственного контракта, состояние остатка средств на лицевом счете, соответствие реквизитов получателя денежных средств. Процесс становится максимально прозрачным: сотрудникам финансового органа видна вся цепочка кооперации – кто в ней присутствует и кто получает финансовые средства.

Подсистема информационного взаимодействия «БФТ.ПИВ» (разработка «БФТ-холдинга») при этом обеспечивает взаимодействие между внешними системами участников казначейского сопровождения, которые не являются изначально участниками бюджетного процесса, и системами внутреннего контура: системы планирования бюджета «АЦК-планирование», системы исполнения бюджета «АЦК-госзаказ», системы управления госзакупками «АЦК-финансы».

«Новый модуль “БФТ-холдинга” делает весь процесс обеспечения казначейского сопровождения максимально прозрачным – будь то авансирование или оплата под закрывающие документы. Сотрудникам финоргана становится видна вся цепочка кооперации: кто в ней присутствует, кому и за какую работу в итоге перечисляются деньги. Участник казначейского сопровождения может в удобном формате, в личном кабинете передавать необходимые сведения, всегда знать состояние своего лицевого счета. Переход от личного взаимодействия исполнителя с финорганом к электронному взаимодействию позволяет автоматизировать этот процесс, лучше контролировать его, быстро формировать необходимую отчетность», – сказал директор Департамента финансовых систем «БФТ-холдинга» Алексей Тихонов.

***

За спиной «БФТ-холдинга» более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС РФ, ряд проектов по модернизации портала «Работа в России» и создание подсистемы электронного кадрового документооборота для Роструда.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2022: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

Санкциям вопреки. В магазине приложений для iPhone появился полноценный аналог «Сбербанк онлайн»

Внедрение российских ОС в школы и вузы ускорилось в 6 раз

ИТ-компания Потанина открыла направление горнодобывающих ИТ. Идет набор полусотни специалистов

Сбербанк может избавиться от подразделения по разработке умных гаджетов

Власти выделили 400 млн руб. на ИИ для мониторинга посадок

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие зубные щетки с управлением со смартфона: выбор ZOOM

Бьют рекорды: смартфоны с большим объемом оперативной памяти

Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Спелеологи нашли капсулу времени в старой шахте

Нейросеть-сомелье успешно тестирует вина и требует так же мало энергии, как человеческий мозг

Оптический наномотор преобразует свет в энергию
Показать еще