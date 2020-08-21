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Компания БФТ разработала новое решение для многомерной аналитики данных

Интеграция
, Текст: Эльяс Касми

Для ведения удобной аналитики Компания БФТ предлагает решение «БФТ.Хранилище». Эта система располагает эффективными инструментами, которые обеспечивают длительное хранение данных, организацию оперативного доступа к ним, а также их детальный анализ в необходимых разрезах. «БФТ.Хранилище» является неотъемлемой частью технологической платформы «Цифровой регион» и совместно с другими решениями помогает осуществить цифровую трансформацию госуправления.

Важными задачами при работе с данными являются обеспечение историчности данных (бессрочное хранение без дополнительной нагрузки на транзакционные системы), агрегация данных из различных источников, возможность пользовательской настройки отчетов и организация сбора произвольной информации в зависимости от жизненной ситуации. «БФТ.Хранилище» позволяет максимально эффективно решать указанные задачи. Это осуществимо за счет следующих функциональных возможностей системы:

Широкий набор аналитических инструментов, который включает в себя библиотеку базовых отчетов, виджеты, OLAP-кубы для многомерного анализа на основе больших объемов данных и др. Эти инструменты позволяют аккумулировать, хранить и актуализировать данные, осуществлять интеграцию с внешними источниками данных.

Формирование произвольной и сводной отчетности с помощью удобного конструктора, возможность быстрого перестроения отчетов в различных разрезах и выгрузки в необходимых форматах.

Комплексный анализ ключевых показателей деятельности с учетом текущих потребностей региона (муниципального образования). В функционал входят визуальное представление данных в различных разрезах в аналитических панелях (дашбордах), настройка этих панелей, экспорт данных в необходимых форматах.

Оперативный сбор информации от большого количества пользователей – возможно организовать моделирование бизнес-процесса, на основе созданной модели быстро собрать данные, согласовать их и подписать с помощью ЭП.

В качестве целевых источников для «БФТ.Хранилище» могут использоваться как системы АЦК («АЦК-Финансы», «АЦК-Планирование», «АЦК-Мониторинг ОКВ»), так и внешние ресурсы: Единый портал бюджетной системы Российской Федерации, открытые данные Минфина России, отчеты Федерального казначейства и др. Работа с полученными данными строится по определенным принципам:

Только оперативная и актуальная информация с бессрочным хранением историчности данных;

Представление различных направлений деятельности региона: простота расширения перечня данных;

Агрегация данных из различных источников: вся информация в одном месте;

Использование механизма drill down для получения подробной информации;

Выбор удобной формы отображения: график или таблица;

Автоматическое наполнение информацией из источников данных;

Организация сбора информации и формирования произвольной отчетности в зависимости от жизненной ситуации;

Моделирование бизнес-процессов для оптимизации действий региона;

Формирование сводных отчетов с детальной информацией по соисполнителям.

Комплексный подход к работе с данными, который подразумевает решение «БФТ.Хранилище», позволяет улучшить качество и автоматизировать процесс решения большого объема аналитических задач, что значительно повышает качество управленческих решений. В итоге пользователь системы получает следующий результат:

обеспечение анализа многолетних данных и подготовки по ним отчетов;

детализация аналитических отчетов в необходимых разрезах;

удобный доступ к электронным документам прошлых периодов;

единый доступ к данным из разных источников;

снижение аналитической нагрузки на транзакционные системы;

обеспечение оперативного доступа к ключевым показателям деятельности региональных и муниципальных органов власти.



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