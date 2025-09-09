Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182560
ИКТ 14196
Организации 11033
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3504
Системы 26172
Персоны 78437
География 2942
Статьи 1552
Пресса 1248
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

Кондукторов Сергей


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 «БФТ-Холдинг» выпустил обновленную версию АИС «МФЦ-Капелла» 1
25.06.2024 Минфин Челябинской области мигрировал на СУБД Postgres Pro: как прошло импортозамещение 1
27.03.2024 Минфин Челябинской области и «БФТ-Холдинг» произвели миграцию информационных систем на отечественное ПО 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кондукторов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 445 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 353 2
Ростелеком 10105 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1255 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4653 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12505 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 155 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 160 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 643 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55094 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10864 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 334 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21914 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32945 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6503 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70542 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12044 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4317 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1979 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8417 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2492 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2358 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 72 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 2
Панченко Иван 152 1
Грязев Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152858 3
Россия - УФО - Челябинская область 1342 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2330 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53847 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9690 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6687 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8399 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1543 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50234 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6245 1
Бюджет для граждан - Открытый бюджет - Информационный портал 50 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: