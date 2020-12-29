МТС: в 2020 году россияне приобрели 31 млн смартфонов на сумму более 572 млрд рублей

МТС проанализировала розничный рынок смартфонов в России по итогам 2020 г. По оценке аналитиков МТС, несмотря на краткосрочное падение спроса во II квартале, продажи гаджетов показали положительную динамику. Рынок вырос до рекордных значений — за январь-декабрь россияне купили 31 млн девайсов на сумму более 572 млрд руб. По сравнению с прошлым годом рост составил 2,3% в натуральном выражении и 14,3% в денежном.

Пандемия в 2020 г. ускорила тренды в продажах гаджетов, которые в обычное время развивались медленнее. Потребительский спрос на смартфоны активно переходит в онлайн. Количество проданных мобильных устройств через интернет увеличилось на 60%. Россияне стали реже покупать модели от C-брендов стоимостью менее 5 тыс. руб., их продажи сократились на 15%. Вместо них пользователи выбирали девайсы среднего и высокого ценового сегмента, которые лучше фотографируют, быстрее работают и обеспечивают более комфортный опыт использования. Количество купленных гаджетов дороже 50 тыс. руб. в 2020 г. выросло на 39,2% по сравнению с прошлым годом. Увеличивается спрос на большие дисплеи — продажи устройств с диагональю экрана от шести дюймов в России показали рост на 50% по сравнению с 2019 г.

По итогам 2020 г. на российском рынке лидирует в натуральном выражении Samsung с долей 28%. На втором месте Honor с 21%, на третьем — Xiaomi с 19%. За ними следуют Apple с 11% и Huawei с 6,4%. В денежном выражении первое место занимают смартфоны Apple — 36%, за ними следуют Samsung — 28%, Honor — 13,5%, Xiaomi — 13% и Huawei — 4%.

По итогам 2020 г. средняя стоимость мобильных устройств в России увеличилась на 12% до 18,5 тыс. руб. По подсчетам аналитиков МТС, в Москве покупали гаджеты на 3 тыс. руб. дороже среднероссийской стоимости — за 21852 рубля. Покупатели из Санкт-Петербурга выбирали модели в среднем за 22085 руб.

Самые дорогие смартфоны в России покупали жители Салехарда и Магадана, где средняя стоимость гаджета превысила среднероссийский показатель более чем на 10 тыс. руб. и составила, соответственно, 35731 и 28686 рублей. В топ-5 городов с самым высоким чеком на девайсы вошли также Анадырь — 28502 руб., Бугульма — 27982 руб. и Новый Уренгой — 27876 руб.

Самый низкий средний чек на покупку смартфона зафиксирован в городах Назрань и Губкин — 9161 и 10733 руб. соответственно. В топ-5 городов с наиболее низким средним чеком входят Минеральные воды — 10772 руб., Асбест — 10987 руб. и Кинешма — 11816 руб.