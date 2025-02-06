Галеева Гузель
Галеева Гузель и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 9
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
|МегаФон 8888 1
|МТС Поволжье макрорегион 56 1
|МТС Центр макрорегион 64 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
|Visa International 1949 1
|Россети Ленэнерго 1701 1
|МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
|МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 73 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5208 1
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