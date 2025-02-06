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Галеева Гузель



06.02.2025 МТС присоединила к сети около сотни малых населенных пунктов в Белгородской области 1
05.04.2024 МТС и БелГУ запускают обучение при помощи VR-технологий 1
09.02.2023 Умные камеры на полигоне ТБО в Белгородской области будут контролировать безопасную утилизацию отходов 1
09.06.2018 МТС в полтора раза повысила скорость мобильного интернета на территории всей Белгородской области 1
19.12.2016 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Белгородской области 1
25.11.2016 МТС представил данные о популярности SMS-сервиса по переводу денег в Центральной России 1
01.11.2016 МТС сообщил о развертывании технейтральной сети LTE-1800 в Белгородской области 2
16.05.2014 МТС запустила сеть LTE в Белгородской области 1
06.12.2010 Павел Коротин назначен коммерческим директором МТС в республике Башкортостан 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Галеева Гузель и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12679 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
МегаФон 8888 1
МТС Поволжье макрорегион 56 1
МТС Центр макрорегион 64 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Visa International 1949 1
Россети Ленэнерго 1701 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8214 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27904 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7705 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15952 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13954 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3266 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1463 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7394 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11163 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5284 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8480 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12565 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24207 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3757 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7006 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4780 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10542 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5044 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8031 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16168 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21206 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5790 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5327 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15764 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 329 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2162 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 527 1
Умные платформы 1691 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4035 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20680 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1082 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1618 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1783 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7112 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 306 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 73 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5208 1
Коротин Павел 31 1
Гостевских Сергей 1 1
Карловская Евгения 1 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 644 7
Россия - РФ - Российская федерация 144830 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Валуйский район - Валуйки 14 3
Россия - Алексеевка 23 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 14 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1150 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1230 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1884 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 559 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 853 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 798 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 622 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 73 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 642 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1376 1
Армения - Республика 2285 1
Беларусь - Белоруссия 5681 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Бирюч 8 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Губкин 18 1
Россия - СФО - Новосибирск 4309 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14131 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24173 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51209 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29169 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9974 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2659 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5769 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18569 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 550 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3954 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
Образование в России 2209 1
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БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 28 2
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1521 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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