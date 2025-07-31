Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Белгородской области МТС присоединила к сети 40 малых населенных пунктов

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 40 сел и деревень Белгородской области за последние полгода. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших населенных пунктах более чем для 8000 человек в 15 районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Белгородской области МТС расширила сеть еще на 40 малых населенных пунктов. Связь, мобильный интернет и цифровые сервисы экосистемы теперь доступны в поселках с небольшим количеством жителей, в среднем по 290 человек. Самой малочисленной локацией, где появились надежная связь и стабильное покрытие мобильным интернетом оказалось село Новоселовка в Губкинском районе, где проживает 100 человек. Самым многочисленным по присоединенному к сети населению – 485 человек – стало село Афоньевка Волоконовского района. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Алексеевском (семь сел), Валуйском (шесть сел) и Губкинском (шесть сел) районах.

CNews500: Крупнейшие ИТ-компании России
CNews Analytics

Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету местные жители могут пользоваться государственными и социальными сервисами, банковскими приложениями и онлайн-услугами, удобными дистанционными платформами для работы и обучения, а также звонить в мессенджерах и по сотовой связи. В ряде районов в зону покрытия вошли важные социальные объекты, такие как школы, дома культуры, библиотеки, музеи, ФАПы.

«МТС работает над качеством связи и мобильного интернета по всему региону, уделяя особое внимание малым и удаленным территориям с небольшой численностью населения. Устранение цифрового неравенства – наша социальная миссия. И это вопрос не только удобства жителей, но и их безопасности. Позвонить родственникам, вызвать врача или экстренные службы, оформить заявления и документы онлайн — базовая необходимость людей. С начала года мы уже обеспечили доступом к цифровым сервисам почти 32 тыс. жителей в более 140 населенных пунктах Белгородской области», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Свидерский, Itglobal.com: Мы знаем, как адаптировать IaaS под современные задачи бизнеса

Власти продадут 5G-частоты с молотка по цене от 21 миллиардов

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу закон о маркировке звонков: что важно знать бизнесу

Директор сотового оператора связи отправлен в тюрьму на 5 лет за кражу многомилионных госсубсидий

Кирилл Булгаков, «Нота», «Т1»: Речь идет не просто о создании продуктов, а о становлении полноценного вендора

Власти признали: полностью покрыть автодороги сетями 4G не выйдет. Не хватает электричества

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Дизайнерская техника для кухни: 9 самых интересных устройств

Как перенести общение из WhatsApp и других мессенджеров в Telegram: пошаговая инструкция

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Показать еще

Наука

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад
Показать еще