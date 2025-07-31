В Белгородской области МТС присоединила к сети 40 малых населенных пунктов

МТС обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 40 сел и деревень Белгородской области за последние полгода. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших населенных пунктах более чем для 8000 человек в 15 районах области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В Белгородской области МТС расширила сеть еще на 40 малых населенных пунктов. Связь, мобильный интернет и цифровые сервисы экосистемы теперь доступны в поселках с небольшим количеством жителей, в среднем по 290 человек. Самой малочисленной локацией, где появились надежная связь и стабильное покрытие мобильным интернетом оказалось село Новоселовка в Губкинском районе, где проживает 100 человек. Самым многочисленным по присоединенному к сети населению – 485 человек – стало село Афоньевка Волоконовского района. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Алексеевском (семь сел), Валуйском (шесть сел) и Губкинском (шесть сел) районах.

Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету местные жители могут пользоваться государственными и социальными сервисами, банковскими приложениями и онлайн-услугами, удобными дистанционными платформами для работы и обучения, а также звонить в мессенджерах и по сотовой связи. В ряде районов в зону покрытия вошли важные социальные объекты, такие как школы, дома культуры, библиотеки, музеи, ФАПы.

«МТС работает над качеством связи и мобильного интернета по всему региону, уделяя особое внимание малым и удаленным территориям с небольшой численностью населения. Устранение цифрового неравенства – наша социальная миссия. И это вопрос не только удобства жителей, но и их безопасности. Позвонить родственникам, вызвать врача или экстренные службы, оформить заявления и документы онлайн — базовая необходимость людей. С начала года мы уже обеспечили доступом к цифровым сервисам почти 32 тыс. жителей в более 140 населенных пунктах Белгородской области», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.