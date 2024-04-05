МТС и БелГУ запускают обучение при помощи VR-технологий

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ) сообщают о запуске образовательного VR-проекта по изучению и использованию технологий виртуальной реальности в различных социальных сферах. Программа реализуется на базе программного обеспечения, разработанного резидентом инкубационной программы 5G Lab от MTS StartUp Hub, стартапом Varwin. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках работы со стартапами МТС не только предоставляет миноритарные инвестиции от 0.5 до $5 млн через собственный корпоративный венчурный фонд, но и предоставляет гранты, возможность продвижения продукта на 81,1 млн абонентов, а также выход на заинтересованных заказчиков и внешних партнеров. Так, МТС предоставила возможность своему резиденту MTS StartUp Hub, Varwin, в рамках взаимовыгодного сотрудничества, проработать собственные решения на базе образовательных программ БелГУ.

Экосистема МТС совместно с резидентом Varwin и в партнерстве с НИУ БелГУ запустили образовательную программу по изучению и использованию технологий виртуальной реальности в различных социальных сферах — в рамках проекта «Цифровые кафедры». На платформе виртуальной реальности будут запускаться иммерсивные проекты для технических дисциплин, а также для гуманитарных и естественных наук. Это позволит студентам и педагогам разрабатывать 3D/VR-проекты для решения значимых социальных задач в различных сферах – безопасности окружающей среды и кибербезопасности, городском благоустройстве, научных исследованиях, культурной и развлекательной деятельности.

«МТС и НИУ БелГУ сегодня реализует в нашем регионе один из инновационных проектов в сфере современного высшего образования. Это стало возможным благодаря нашей активной работе со стартапами. МТС не только поддерживает разработчиков денежно, но и готова помогать всеми имеющимися ресурсами: от грантов до содействия с заключением партнерств с ведущими внешними игроками и выходом на потенциальных заказчиков. Мы, как крупнейшая корпорация, заинтересованы в поддержке небольших технологических компаний и талантливых молодых команд. Уверена, VR-проекты, созданные в стенах белгородского госуниверситета, смогут внести значительный вклад в развитие цифровой экономики нашего региона и в практическом плане помогут сделать жизнь его жителей более комфортной и безопасной. Мы в свою очередь готовы развивать и внедрять инновационные технологии в образовательную и другие общественно-значимые сферы жизни Белгородчины», – сказала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

«Мы видим мощный потенциал для применения VR-технологий в образовательном процессе университета. Сейчас мы готовимся к запуску собственной VR-лаборатории, где с виртуальными мирами будут работать команды, состоящие из научных сотрудников вуза, студентов и аспирантов. Студенты смогут не только освоить чрезвычайно актуальные сегодня базовые принципы программирования и работы с виртуальными мирами, но и уже в процессе обучения наработать себе профессиональное портфолио, а значит – получить дополнительное преимущество при трудоустройстве в лучшие компании региона и страны», – сказала ректор Белгородского государственного университета Евгения Карловская.

«Мы очень рады, что БелГУ вошел в команду передовых российских вузов, внедряющих VR-инструменты в образовательные процессы, в их числе МГУ, Тюменский и Севастопольские госуниверситеты, Новосибирский государственный педагогический университет и другие. Образовательная платформа Varwin Education развивает у студентов IT-компетенции на базе low-code-программирования. При обучении на ней даже начинающие специалисты смогут создавать и управлять интерактивными 3D/VR-мирами практически в любой сфере бизнеса, науки или культуры. Среди ярких примеров – использование VR-тренажера по криминалистике по обнаружению, фиксации и изъятию следов преступления или создание ярких виртуальных арт-объектов студентами гуманитарных специальностей», – сказал генеральный директор компании Varwin Сергей Гостевских.

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MTS StartUp Hub – центр инноваций и инвестиций МТС. Основные направления MTS StartUp Hub — венчурные инвестиции и коммерческое сотрудничество. Корпоративный венчурный фонд МТС существует три года и инвестирует в стартапы стадий round A+/B, которые имеют стратегическую ценность для экосистемы МТС. Среди ключевых параметров при выборе проектов — перспективы быстрого роста и синергия с новыми бизнес-направлениями компании. География инвестиций фонда — стартапы из России и стран СНГ. Сумма инвестиций составляет от 0,5 до $5 млн.