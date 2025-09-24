Разделы

Техника
|

Количество умных устройств в сетях МТС в Белгородской области за счет электроэнергетики выросло на 25%

МТС сообщает, что количество умных устройств в сети Белгородской области за год выросло на четверть. Увеличение использования интеллектуальных устройств межмашинного взаимодействия (М2М) произошло за счет энергокомпаний. Также технологии без участия человека в регионе востребованы в охранной и банковской сферах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший темп прироста использования устройств М2М в сети Белгородской области демонстрирует сфера электроэнергетики, где умные технологии направлены на повышение надежности и качества снабжения потребителей. Кроме этого интеллектуальные устройства межмашинного взаимодействия помогают энергокомпаниям вести точный учет коммунальных ресурсов и удаленно собирать показания с приборов учета.

Цифровые решения в этой отрасли региональный бизнес использует в 10 раз чаще, чем в охранной сфере, которая занимает второе место по применению устройств М2М в Белгородской области. Здесь технология используется в решениях по комплексному видеонаблюдению с автоматическим обменом данными. Также система обеспечивает управление доступом на охраняемые территории. Это позволяет организовать круглосуточный контроль над объектами и обеспечить их безопасность.

Екатерина Немченко возглавила HR «Авито»
цифровизация

Третье место по использованию М2М-устройств в Белгородской области занимают банки и небанковские кредитные организации. Компании этого профиля применяют М2М-технологии для автоматизации процессов, связанных с работой устройств на местах — банкоматов, терминалов, датчиков, маршрутизаторов. Обмен данными между устройствами происходит по сотовой сети. В зависимости от назначения системы, датчики в банкомате могут отслеживать уровень наличных средств, работоспособность приемников карт, фиксируют вибрации и попытки несанкционированного доступа. Модуль связи обеспечивает двустороннее взаимодействие между банкоматом и центром управления. В итоге технология позволяет осуществлять непрерывный мониторинг и дистанционно управлять оборудованием и сервисами, оперативно реагировать на возможные сбои.

«Современные технологии на базе M2M-устройств позволяют внедрять передовые системы видеоаналитики, совершенствовать управление с помощью Big Data, роботизации и искусственного интеллекта. Уверена, интерес к технологиям межмашинного взаимодействия будет и дальше активно расти, помогая не только оптимизировать бизнес-процессы, но и поддерживать безопасность и устойчивость региональной экономики», – сказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Создана новая система охлаждения процессоров, которая сократит энергопотребление ЦОД

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Космические скорости 5G – миф. Сети пятого поколения часто работают не быстрее 4G

Как zVirt уходит от oVirt: безопасность как приоритет при разработке

В России создаются автоматизированные постаматы, принимающие посылки, доставляемые БПЛА

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще