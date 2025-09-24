Количество умных устройств в сетях МТС в Белгородской области за счет электроэнергетики выросло на 25%

МТС сообщает, что количество умных устройств в сети Белгородской области за год выросло на четверть. Увеличение использования интеллектуальных устройств межмашинного взаимодействия (М2М) произошло за счет энергокомпаний. Также технологии без участия человека в регионе востребованы в охранной и банковской сферах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший темп прироста использования устройств М2М в сети Белгородской области демонстрирует сфера электроэнергетики, где умные технологии направлены на повышение надежности и качества снабжения потребителей. Кроме этого интеллектуальные устройства межмашинного взаимодействия помогают энергокомпаниям вести точный учет коммунальных ресурсов и удаленно собирать показания с приборов учета.

Цифровые решения в этой отрасли региональный бизнес использует в 10 раз чаще, чем в охранной сфере, которая занимает второе место по применению устройств М2М в Белгородской области. Здесь технология используется в решениях по комплексному видеонаблюдению с автоматическим обменом данными. Также система обеспечивает управление доступом на охраняемые территории. Это позволяет организовать круглосуточный контроль над объектами и обеспечить их безопасность.

Третье место по использованию М2М-устройств в Белгородской области занимают банки и небанковские кредитные организации. Компании этого профиля применяют М2М-технологии для автоматизации процессов, связанных с работой устройств на местах — банкоматов, терминалов, датчиков, маршрутизаторов. Обмен данными между устройствами происходит по сотовой сети. В зависимости от назначения системы, датчики в банкомате могут отслеживать уровень наличных средств, работоспособность приемников карт, фиксируют вибрации и попытки несанкционированного доступа. Модуль связи обеспечивает двустороннее взаимодействие между банкоматом и центром управления. В итоге технология позволяет осуществлять непрерывный мониторинг и дистанционно управлять оборудованием и сервисами, оперативно реагировать на возможные сбои.

«Современные технологии на базе M2M-устройств позволяют внедрять передовые системы видеоаналитики, совершенствовать управление с помощью Big Data, роботизации и искусственного интеллекта. Уверена, интерес к технологиям межмашинного взаимодействия будет и дальше активно расти, помогая не только оптимизировать бизнес-процессы, но и поддерживать безопасность и устойчивость региональной экономики», – сказала директор филиала МТС в Белгородской области Гузель Галеева.