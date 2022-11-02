Российский офис компании AGFA перешел на ERP-систему SAP Business One

Российская компания-дистрибьютер медицинского оборудования и комплектующих ООО «Агфа», входящая в международный концерн AGFA, перевела свои процессы на SAP Business One. Локальным партнером по внедрению выступила компания АО «ЦМД-софт». Внедрение выполнено по методологии проектов roll-out и заняло менее года. Об этом CNews сообщили представители АО «ЦМД-софт».

«Наша историческая информационная система требовала апгрейда, что было равносильно новому внедрению. Следует отметить, что продукты SAP являются стандартом для IT-ландшафта группы компаний AGFA. На предпроектном этапе нам продемонстрировали, что функциональность системы SAP Business One покрывает потребности в автоматизации дистрибьюторского офиса и, что очень важно, имеет российскую локализацию», - сказал генеральный директор ООО «Агфа» Роман Рыжков.

В проект внедрения ERP-системы были заложены следующие цели: максимальное сохранение логики процессов, реализованной в исторической системе; обеспечение регламентированного учета в соответствии с законодательством России; упрощение формирования финансовой отчетности и ее передачи в головной офис (IFRS); интеграция с учетными системами в головном офисе в части синхронизации товарного каталога; обеспечение прозрачности работы российского офиса.

«Мы много лет работали в старой информационной системе, что потребовало от сотрудников усилий для привыкания к функционалу в новой программе. Большинство задач бухгалтерского и налогового учета были действительно закрыты за счет стандартной функциональности SAP Business One, для автоматизации отдельных операций используются разработки “ЦМД-софт”. Специалисты “ЦМД-софт” помогли пройти адаптационный этап внедрения, подробно консультировали по вопросам функциональности, оказали существенную помощь в выстраивании методологии отражения повседневных операций. На сегодняшний день продолжается поддержка пользователей системы и доработка автоматизации отдельных операций», - отметила Ольга Резникова, финансовый менеджер ООО «Агфа».

В результате проекта с помощью ERP-системы SAP Business One были автоматизированы рабочие процессы компании: ведение товарного каталога в соответствии со стандартами головного офиса; бухгалтерский и налоговый учет, включая формирование отчетности по РСБУ; учет торговых операций (закупки, продажи), в том числе в импортные операции; формирование отчетности для головного офиса (по стандартам МСФО).

«Внедрение любой зарубежной ERP-системы в российской компании зачастую является непростой задачей. Это связано со спецификой российского Законодательства в части бухгалтерского и налогового учета. Однако в SAP Business One изначально заложено большое количество настроек, обеспечивающих корректное формирование проводок и документов. За основу мы брали стандартную функциональность российской локализации, а также использовали свои наработки, накопленные в ходе предыдущих аналогичных проектов. Поэтому в короткие сроки мы смогли получить первую рабочую версию системы, в которой можно было наглядно проводить тестовые сценарии. Стоит отметить, что типовые торговые операции в каждой компании имеют свои особенности. Следовательно, большая часть времени этапа конфигурации системы отводится на адаптацию исходных настроек под специфику процессов организации. На проекте в компании AGFA особое внимание было уделено вопросу раздельного учета НДС и корректного формирования декларации по НДС. В решении задач по раздельному учету НДС мы задействовали стандартные настройки учета в SAP Business One, а для формирования декларации по НДС изменили типовые шаблоны выгрузки книг покупок и продаж. Привлекать для этих целей разработчиков не потребовалось. На любом проекте важным критерием успеха является вовлеченность проектной команды со стороны заказчика. Я хочу поблагодарить всех ключевых пользователей и менеджмент компании AGFA за активное участие на каждом этапе. Благодаря этому проект получился насыщенным и интересным», - сказала Ольга Орлова, руководитель направления ERP-систем АО «ЦМД-софт».

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ООО «Агфа» - дистрибьютер медицинского оборудования международного концерна AGFA.

АО «ЦМД-софт» - ИТ-компания, внедряющая информационные системы. Компания разрабатывает и внедряет бизнес-решения на базе CRM, BPM, BI, ERP-систем, а также мобильные приложения и портальные решения собственной разработки.